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«Наркотична» ДТП. Батько-депутат Ар'єв заступився за доньку-депутатку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Наркотична» ДТП. Батько-депутат Ар'єв заступився за доньку-депутатку
За словами Ар’єва, ситуація з підозрою, це ні що інше, як «очевидна помста»
фото з відкритих джерел

Володимир Ар’єв заступився за свою доньку, яку звинувачують у вчиненні ДТП у стані наркотичного сп’яніння

Народний депутат Володимир Ар’єв заступився за свою доньку, яку звинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. Про це йдеться в його дописі в Facebook.

За словами Ар’єва, ситуація з підозрою це ні що інше, як «очевидна помста»: «Не було чим владі вдарити по мені – вдарили по дитині. Підло. Очевидна помста за мою критику Єрмака і Ко та за захист офіцера-розвідника Романа Червінського, який викрив Офіс президента у зриві спецоперації по вагнерівцях і якого кинули за ґрати».

Нардеп каже, що справді пів року тому, 27 листопада, його дочка – депутатка Київради Ярина Ар'єва потрапила в ДТП під час блекауту. На своїй автівці дівчина збила жінку, яка раптово вийшла на дорогу в повній темряві без світловідбивачів на одязі.

Ар’єв стверджує, що тоді ж у доньки взяли аналізи на алкоголь і наркотики, проте нічого не знайшли та не відібрали водійські права. Саму справу порушили за статтею без наркотиків, а сама ж Ар'єва ходила на всі слідчі дії.

«Аж раптом два дні тому слідчий і прокурор змінюють статтю на жорсткішу і видають підозру. Пів року у справі не було навіть згадки про якісь наркотики і раптом зʼявились. Так не буває. Тобто, це фальсифікація. Головне, тепер провести повторну експертизу, яка би спростувала фальсифіковану, вже неможливо, бо минуло пів року», – каже Володимир Ар’єв.

На думку нардепа, участь доньки в акціях біля Лаври проти УПЦ МП дало «кумулятивний ефект». Адже, на його думку, більшість столичної правоохоронної системи є парафіянами Московського патріархату. Основною метою звинувачень, на думку Ар’єва, є дискредитація.

«Хто за цим усім стоїть – мені очевидно. Особливо очевидно було в суді, де прокуратура вимагала безальтернативного арешту для Ярини. Чи є ця ситуація особливою? Лише з огляду на політичну складову. Насправді від свавілля влади і її ручної системи покарань потерпали і потерпають десятки тисяч українців і зламати цей порядок можна буде лише тоді, коли правники почнуть діяти за законом, а не з власних чи чиїхось інтересів. Поки право закону слабше телефонного права, все буде йти по колу», – зазначає нардеп Ар’єв.

Нагадаємо, за процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради Ярині Ар’євій, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

До слова, Ярина Ар’єва прокоментувала оголошену їй підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Вона спростовує інформацію, що перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

Теги: Володимир Ар'єв Київ ДТП

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