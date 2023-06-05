У Вінниці вантажівка переїхала 16-річну дівчину

Потерпіла загинула на місці ДТП

Вранці, 5 червня, у Вінниці сталася дорожньо-трансопртна пригода. На вулиці Гонти водій вантажного «ЗІЛа» допустив наїзд на 16-річну дівчину. Потерпіла загинула, повідомляють у поліції Вінниччини.

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55-річний водій автомобіля «ЗІЛ» допустив наїзд на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Травми, отримані внаслідок удару, виявились несумісними із життям.

У кермувальника транспортного засобу відібрано зразки крові для проведення аналізу на стан сп’яніння. Вантажівку поміщено на арешт майданчик. Після проведення експертиз будуть встановлені остаточні причини ДТП.

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За вказаним фактом слідчими розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

До слова, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир суттєво перевищив швидкість, що призвело до скоєння смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний нацгвардієць. Суддя у 20 разів перевищив дозволену швидкість.