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У Вінниці вантажівка переїхала 16-річну дівчину

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Вінниці вантажівка переїхала 16-річну дівчину
Водій вантажного автомобіля «ЗІЛ» допустив наїзд на 16-річну дівчину
Фото поліції Вінниччини

Потерпіла загинула на місці ДТП

Вранці, 5 червня, у Вінниці сталася дорожньо-трансопртна пригода.  На вулиці Гонти водій вантажного «ЗІЛа» допустив наїзд на 16-річну дівчину. Потерпіла загинула, повідомляють у поліції Вінниччини. 

55-річний водій автомобіля «ЗІЛ» допустив наїзд на 16-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Травми, отримані внаслідок удару, виявились несумісними із життям. 

У кермувальника транспортного засобу відібрано зразки крові для проведення аналізу на стан сп’яніння. Вантажівку поміщено на арешт майданчик. Після проведення експертиз будуть встановлені остаточні причини ДТП.

За вказаним фактом слідчими розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

До слова, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир суттєво перевищив швидкість, що призвело до скоєння смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний нацгвардієць. Суддя у 20 разів перевищив дозволену швидкість.

Теги: Вінниця ДТП трагедія

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