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ДТП за участю судді в Києві: у нацгвардійця залишилися троє дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДТП за участю судді в Києві: у нацгвардійця залишилися троє дітей
26 травня близько опівночі суддя скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії
фото: ДБР

Батько та брат загиблого перебувають на фронті

Смертельна ДТП за участю голови Макарівського районного суду сталася на блокпості на заїзді у Київ збоку Житомира на початку комендантської години, коли солдат вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Про це повідомляє «Супільне» з посиланням на джерела у Нацгвардії.

«Конуси, «їжаки»... Така процедура... Коли він повертався на своє місце у нього влетів «Лексус». Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Вийшов суддя, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи. Подивися суддя і сказав: «Аби був живий». Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі», – зазначили в Нацгвардії.

Суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і досі його не пройшов.

«Зараз він шукає лазівки і помилки у законодавстві, ніби його оформили неправильно, бо він у цьому розуміється. Слідством буде займатися ДБР. Суддя зараз робить спроби уникнути тесту на алкоголь у крові. А він п'яний був. Ще й пляшки валялися в авто. А потім з'явиться довідка, що хворе серце в нього чи був приступ інсульту. То відповідальності не буде», – сказало джерело.

Зараз дає такі свідчення, аби були потім неточності.

«Він же все знає, він вів такі справи, знає, як усе працює. Але ми будемо за цим пильно стежити. Зараз він у поліції. В нього якісь свідчення беруть. Просять аналіз на алкоголь здати. Він не дає», – зазначив співрозмовник.

За словами джерела, загиблий – солдат строкової служби. В нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми за кордоном.

Раніше повідомлялося, що слідчі, найімовірніше будуть перевіряти, чи була у судді спеціальна перепустка, яка дозволяє рухатися містом під час комендантської години та на якій підставі вона видана.

Нагадаємо, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

За даними ЗМІ, мова йде про голову Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Суддя, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Теги: ДТП Київ Нацгвардія суддя

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