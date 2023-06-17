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На Полтавщині стався витік аміаку: влада повідомила, чи є загроза для населення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Полтавщині стався витік аміаку: влада повідомила, чи є загроза для населення
Аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію
фото ілюстративне

У результаті аварії постраждали два працівники

У місті Кременчук Полтавської області стався витік аміаку на м'ясокомбінаті. Двох працівників госпіталізовано. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Інцидент стався у суботу, 17 червня, на місцевому підприємстві «Кременчуцький м'ясокомбінат».

«У результаті аварії постраждали два працівники, яких доставили до лікарні з діагнозом – отруєння парами аміаку, стан середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Аварійна бригада припинила витік аміаку та локалізувала аварію. Фахівці здійснили забір проб повітря. Аміаку у повітрі не виявили.

«Аварія мала об'єктовий рівень, хімічно небезпечна речовина не потрапила за межі підприємства, тому немає загрози для життя та здоров'я населення», – зазначили у міськраді.

Нагадаємо, російські загарбники протягом останніх тижнів намагаються зруйнувати аміакопровід у Харківській області.

Теги: отруєння аварія повітря влада населення Кременчук хімічна зброя Полтавщина

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