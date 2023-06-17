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Аварія на Київщині: загинула жінка, четверо дітей травмовано

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аварія на Київщині: загинула жінка, четверо дітей травмовано
У результаті зіткнення загинула 34-річна жінка
фото: Андрій Нєбитов/Телеграм

Інцидент стався біля села Веселинівка

У Броварському районі Київської області сталася аварія, у якій загинула жінка, четверо дітей віком від п'яти років зазнали травм та були госпіталізовані. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Аварія на Київщині: загинула жінка, четверо дітей травмовано фото 1

«Сьогодні біля села Веселинівка 34-річна кермувальниця Cherry виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом. Наслідки трагічні – жінка загинула, четверо пасажирів віком 5, 11, 14 та 15 років госпіталізовані до медичного закладу», – зазначив він.

Аварія на Київщині: загинула жінка, четверо дітей травмовано фото 2

У четвер, 15 червня, близько 20:30 у Солом’янському районі Києва сталася ДТП за участі екіпажу патрульної поліції та неповнолітніх 2009 та 2012 року народження, які удвох рухалися на електросамокаті. 

Нещодавно працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового.Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників та встановили, що військовий перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

Теги: росія аварія жінка ДТП Київщина діти

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