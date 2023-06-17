Аварія на Київщині: загинула жінка, четверо дітей травмовано

Інцидент стався біля села Веселинівка

У Броварському районі Київської області сталася аварія, у якій загинула жінка, четверо дітей віком від п'яти років зазнали травм та були госпіталізовані. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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«Сьогодні біля села Веселинівка 34-річна кермувальниця Cherry виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом. Наслідки трагічні – жінка загинула, четверо пасажирів віком 5, 11, 14 та 15 років госпіталізовані до медичного закладу», – зазначив він.

У четвер, 15 червня, близько 20:30 у Солом’янському районі Києва сталася ДТП за участі екіпажу патрульної поліції та неповнолітніх 2009 та 2012 року народження, які удвох рухалися на електросамокаті.

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Нещодавно працівниця поліції біля блокпосту під Києвом збила на смерть військового.Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників та встановили, що військовий перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.