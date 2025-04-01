Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Судді у справі Богуслаєва взяли самовідвід у повному складі, – адвокат

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Судді у справі Богуслаєва взяли самовідвід у повному складі, – адвокат
Колишнього главу «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва затримали у жовтні 2022 року
фото: rbc.ua

Захисник Богуслаєва повідомив нові деталі справи

Минулого тижня колегія суддів Солом'янського районного суду міста Києва взяла самовідвід у повному складі від розгляду справи щодо власника запорізького заводу з вертолітної техніки «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Про це заявив адвокат Ростислав Кравець. Він додав, що його підзахисному нібито «неодноразово, всупереч Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод продовжували безальтернативне тримання під вартою». Про це Кравець написав у Telegram.

Імені свого підзахисного він не назвав, проте він називає його «86-річним Генеральним конструктором вертолітної техніки» та описує обвинувачення, з чого стає зрозуміло, що йдеться про Богуслаєва.

«Це грубе порушення прав людини, яке сподіваюсь, найближчим часом припиниться. Найближчим часом очікується рішення ЄСПЛ по вже комунікованій скарзі і дуже сподіваюсь, що такі грубі порушення прав людини в Україні не будуть вчинятись. Ця справа стала майже показовим катуванням реформованим іноземцями судом з ігноруванням будь-яких норм права», – пише адвокат.

Кравець додав, що в його підзахисного, нібито «без наявності жодного доказу» та «без рішення суду» конфісковане все майно. Юрист також наголосив, що Богуслаєва третій рік тримають в СІЗО, попри його вік, перенесену клінічну смерть в СІЗО, важкий стан здоров'я та майже повну втрату слуху.

«Особу звинувачують в тому, що вона особисто постачала двигуни до РФ через Китай під контролем СБУ, контррозвідки СБУ, ГУР МО, служби зовнішньої розвідки України, Держспецекспорту та інших правоохоронних та контролюючих органів не будучи посадовою особою підприємства, що здійснювало поставку та відносно якого жодних санкцій чи обмежень не введено, та не підписуючи жодного документа щодо поставки. При цьому всі двигуни, що були поставлені знаходяться у Китаї, що підтверджено офіційними документами, на сьогодні, і нікуди вони не реекспортувались», – йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, вина його підзахисного «встановлена виключно в Указі президента, яким він ввів в дію рішення РНБОУ, якого по факту не існує». Кравець додав, що навіть ім'я підсудного там нібито написано з помилкою.

Судді у справі Богуслаєва взяли самовідвід у повному складі, – адвокат фото 1
фото: Ростислав Кравець/Telegram
Судді у справі Богуслаєва взяли самовідвід у повному складі, – адвокат фото 2
фото: скриншот допису Ростислава Кравця

«Дуже сподіваюсь, що найближчим часом не тільки завдяки рішенню ЄСПЛ, а й завдяки дотриманню судами прав людини, особі, чия вина не доведена, дадуть можливість змінити запобіжний захід й можливість дожити до виправдувального вироку», – резюмував Кравець.

Нагадаємо, колишнього главу «Мотор Січ» затримали у жовтні 2022 року. Йому висунуто підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). У рамках слідства було накладено арешт на все майно підозрюваного. Він перебуває у СІЗО.

Читайте також:

Теги: арешт адвокат Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стамбул протестує проти затримання суперника Ердогана
Туреччина кипить. Що задумав Ердоган? Сусіди
21 березня, 16:45
Юрій Галушкін перебуватиме у СІЗО принаймні до 20 березня
Справа про оборону Харківської області: суд залишив бригадного генерала під вартою
10 березня, 14:40
І прибічники і противники відсторонененого президента бриють голови на вулицях
Прибічники і противники президента Південної Кореї голодують та бриють голови
12 березня, 22:02
Суд відклав засідання щодо обрання запобіжного заходу генералу Юрію Галушкіну
Суд відклав засідання щодо зміни запобіжного заходу у справі генерала-оборонця Харківщини
13 березня, 20:42
За даними слідства, Друзь протягом великої війни набув необґрунтованих активів на значну суму
Суд продовжив запобіжний захід головному психіатру ЗСУ
17 березня, 15:39
Поданий законопроєкт пропонує визнати правопорушенням проведення або відвідування заходів, які порушують закон про захист дітей
Угорщина хоче накласти штрафи за відвідування ЛГБТ-прайдів
17 березня, 17:16
Шуфрич у суді заявив, що не бачить у своїх діях злочину та вважає обвинувальний акт некоректним
Суд продовжив запобіжний захід нардепу Шуфричу
20 березня, 19:00
Відео із покемоном стало вірусним у соцмережах
Пікачу проти Ердогана: відео з протестів у Туреччині сколихнуло соцмережі
28 березня, 11:01
Вадим Мошкович є одним з найбагатших росіян
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер
27 березня, 18:52

Суспільство

Судді у справі Богуслаєва взяли самовідвід у повному складі, – адвокат
Судді у справі Богуслаєва взяли самовідвід у повному складі, – адвокат
«Укрзалізниця» показала нові плацкартні та СВ-вагони: чим вони особливі
«Укрзалізниця» показала нові плацкартні та СВ-вагони: чим вони особливі
Навіщо спростовувати дрібні російські «фейки»? Пояснює керівник Центру протидії дезінформації
Навіщо спростовувати дрібні російські «фейки»? Пояснює керівник Центру протидії дезінформації
Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування
Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування
«Цивільні проти військових». Експерт РНБО назвав головні «фейки» про Україну
«Цивільні проти військових». Експерт РНБО назвав головні «фейки» про Україну
Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня
Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
68K
«Бог цій людині дав усе, крім розуму…». Поет Крищенко назвав співака, який «був гордістю, а став ганьбою»
18K
Прогноз магнітних бур на 1-3 квітня: якою буде сонячна активність
14K
У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану
13K
Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua