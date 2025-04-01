Судді у справі Богуслаєва взяли самовідвід у повному складі, – адвокат

Захисник Богуслаєва повідомив нові деталі справи

Минулого тижня колегія суддів Солом'янського районного суду міста Києва взяла самовідвід у повному складі від розгляду справи щодо власника запорізького заводу з вертолітної техніки «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. Про це заявив адвокат Ростислав Кравець. Він додав, що його підзахисному нібито «неодноразово, всупереч Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод продовжували безальтернативне тримання під вартою». Про це Кравець написав у Telegram.

Імені свого підзахисного він не назвав, проте він називає його «86-річним Генеральним конструктором вертолітної техніки» та описує обвинувачення, з чого стає зрозуміло, що йдеться про Богуслаєва.

«Це грубе порушення прав людини, яке сподіваюсь, найближчим часом припиниться. Найближчим часом очікується рішення ЄСПЛ по вже комунікованій скарзі і дуже сподіваюсь, що такі грубі порушення прав людини в Україні не будуть вчинятись. Ця справа стала майже показовим катуванням реформованим іноземцями судом з ігноруванням будь-яких норм права», – пише адвокат.

Кравець додав, що в його підзахисного, нібито «без наявності жодного доказу» та «без рішення суду» конфісковане все майно. Юрист також наголосив, що Богуслаєва третій рік тримають в СІЗО, попри його вік, перенесену клінічну смерть в СІЗО, важкий стан здоров'я та майже повну втрату слуху.

«Особу звинувачують в тому, що вона особисто постачала двигуни до РФ через Китай під контролем СБУ, контррозвідки СБУ, ГУР МО, служби зовнішньої розвідки України, Держспецекспорту та інших правоохоронних та контролюючих органів не будучи посадовою особою підприємства, що здійснювало поставку та відносно якого жодних санкцій чи обмежень не введено, та не підписуючи жодного документа щодо поставки. При цьому всі двигуни, що були поставлені знаходяться у Китаї, що підтверджено офіційними документами, на сьогодні, і нікуди вони не реекспортувались», – йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, вина його підзахисного «встановлена виключно в Указі президента, яким він ввів в дію рішення РНБОУ, якого по факту не існує». Кравець додав, що навіть ім'я підсудного там нібито написано з помилкою.

фото: Ростислав Кравець/Telegram

фото: скриншот допису Ростислава Кравця

«Дуже сподіваюсь, що найближчим часом не тільки завдяки рішенню ЄСПЛ, а й завдяки дотриманню судами прав людини, особі, чия вина не доведена, дадуть можливість змінити запобіжний захід й можливість дожити до виправдувального вироку», – резюмував Кравець.

Нагадаємо, колишнього главу «Мотор Січ» затримали у жовтні 2022 року. Йому висунуто підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі агресору). У рамках слідства було накладено арешт на все майно підозрюваного. Він перебуває у СІЗО.