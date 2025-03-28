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Пікачу проти Ердогана: відео з протестів у Туреччині сколихнуло соцмережі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Відео із покемоном стало вірусним у соцмережах
фото із відкритих джерел

У Туреччині протестувальник у костюмі Пікачу втік від поліції

Під час акцій протесту в Анталії очевидці зняли на відео людину, одягнену в костюм персонажа Пікачу, який тікає від турецької поліції. Про це пише «Главком» із посиланням на Akdeniz Gerçek.

За інформацією, опублікованою виданням Akdeniz Gerçek, ця незвичайна сцена розгорнулася на тлі масштабних демонстрацій, спровокованих арештом мера Стамбула Екрема Імамоглу, що стало відправною точкою для заворушень. Крім того, деякі громадяни публічно вимагають відставки президента Ердогана.

Увагу інтернет-користувачів привернув чоловік в оригінальному вбранні. Він опинився в епіцентрі протестних подій і відчайдушно намагався уникнути переслідування поліцейських, зливаючись із загальною масою протестувальників. Відеозапис цього моменту миттєво розлетлось у соцмережах і стало вірусним.

Нагадаємо, що 19 березня 2025 року Імамоглу було взято під варту за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем та хабарництві, які він категорично заперечує. У відповідь мер закликав своїх прихильників висловити свою незгоду з діями уряду, вийшовши на вулиці.  Заклик почули, і акції протесту охопили відразу кілька найбільших міст Туреччини, проте поодинокі акції протесту тривають і у менших містах. 

За перші три дні протестів у країні через арешт мера Стамбула та головного суперника Ердогана на майбутніх виборах, валютні резерви центробанку Туреччини скоротилися до $32,4 млрд.

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Теги: Анталія протест поліція Туреччина соцмережі відео арешт

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