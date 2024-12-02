Вищий антикорупційни суд конфіскував майно експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Суд застосував до В'ячеслава Богуслаєва санкцію і стягнув в дохід держави його майно

Раніше Вищий антикорупційний суд України вже задовольняв позов Мін'юсту про конфіскацію активів колишнього президента «Мотор Січі»

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно колишнього керівника підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Суд конфіскував будівлі та споруди господарського комплексу, які розташовані в Запорізькій області, також 100% частки в статутному капіталі компанії «ІННОВА».

Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАКС упродовж п'яти днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Згідно із поданням Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.