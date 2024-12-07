Головна Новини
search button user button menu button

Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
фото з відкритих джерел

ЄСПЛ направив уряду України вимогу надати пояснення дворічному безальтернативному триманню Богуслаєва під вартою

Адвокат колишнього власника «Мотор Січы» Вячеслава Богуслаєва, заявив, що його клієнта з лікарні перевели назад у СІЗО. За словами юриста Ростислава Кравця, лікарі начебто забороняли переводити 86 річного Богуслаєва, який два тижні тому пережив клінічну смерть, з медзакладу. «Зараз мені з колегою не вдалось до нього потрапити, бо йому стало погано і в СІЗО викликали швидку, яка зараз намагається врятувати його життя разом зі співробітниками СІЗО», – написав Кравець у Telegram.

Адвокат повідомляє, що 3 грудня судді Солом'янського районного суду Києва взагалі відмовились розглядати клопотання захисту про переведення Богуслаєва в іншу спеціалізовану лікарню для продовження лікування, якого, на думку юриста, той терміново потребує. Це рішення, за словами Кравця, є загрозою для життя його клієнта. 

Кравець додав, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив уряду України вимогу надати пояснення дворічному безальтернативному триманню Богуслаєва під вартою.

Нагадаємо, колишнього власника «Мотор Січі» затримали у жовтні 2022 року. На початку грудня Вищий антикорупційний суд конфіскував майно Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

 

Читайте також:

Теги: адвокат розслідування Мотор Січ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поворозник переконує, що підстав для обшуків щодо нього немає
Перший заступник Кличка прокоментував ранкові обшуки НАБУ
7 листопада, 23:06
Нардепа підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
Суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом
12 листопада, 17:48
Зухвалі шахраї створили мережу арт-фейків по всій Європі
Підробляли картини Пікассо і Уорхола: у Італії викрито мережу шахраїв
14 листопада, 03:31
Адвокати Коболєва і сам підозрюваний намагалися ознайомитися з матеріалами ревізії
Захист Коболєва через суд намагався отримати доступ до таємного акта ревізії «Нафтогазу», яку проводили аудитори
14 листопада, 17:05
Росіяни застосовують особливі дрони проти України
Росіяни в Україні використовують дрони з термобаричним зарядом – Associated Press
17 листопада, 01:30
Перевірка виявила численні порушення: у харчоблоці зберігаються продукти з невідомим терміном придатності, дітям не надають особистих речей та іграшок
Скандал зі спецшколою на Тернопільщині. Місцеві бояться давати свідчення, бо їх «залякав олігарх»
19 листопада, 20:30
Окупанти вчинили злочин у Торецьку
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
24 листопада, 16:33
Справа Гринкевичів: перші подробиці провадження з зали суду
Справа Гринкевичів: перші подробиці провадження з зали суду
3 грудня, 16:54
Тандир сказав, що перебуває під вартою вже понад півтора року, але доказів того, що він може переховуватися, на його думку, суду не продемонстрували
Вбивство нацгвардійця на блокпосту. Екссуддя Тандир залишається під вартою
5 грудня, 17:26

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 грудня 2024
6504
Втрати ворога станом на 7 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4889
Релігія забороняє стріляти і навіть одягати форму. Що суд відповів набожному ухилянту
4120
У Києві оновлено графіки відключення: деякі групи будуть зі світлом весь день
4106
«Такого ще не було в історії». The Telegraph зробила прогноз щодо економіки РФ

Новини

Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
Сьогодні, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
Сьогодні, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
Сьогодні, 13:57
Завершення рятувальної операції в Запоріжжі, розгін протестів у Грузії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Запоріжжя та Кривий Ріг. Анулювання результатів виборів у Румунії. Головне за 6 грудня
Вчора, 21:16

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua