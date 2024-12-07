Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
ЄСПЛ направив уряду України вимогу надати пояснення дворічному безальтернативному триманню Богуслаєва під вартою
Адвокат колишнього власника «Мотор Січы» Вячеслава Богуслаєва, заявив, що його клієнта з лікарні перевели назад у СІЗО. За словами юриста Ростислава Кравця, лікарі начебто забороняли переводити 86 річного Богуслаєва, який два тижні тому пережив клінічну смерть, з медзакладу. «Зараз мені з колегою не вдалось до нього потрапити, бо йому стало погано і в СІЗО викликали швидку, яка зараз намагається врятувати його життя разом зі співробітниками СІЗО», – написав Кравець у Telegram.
Адвокат повідомляє, що 3 грудня судді Солом'янського районного суду Києва взагалі відмовились розглядати клопотання захисту про переведення Богуслаєва в іншу спеціалізовану лікарню для продовження лікування, якого, на думку юриста, той терміново потребує. Це рішення, за словами Кравця, є загрозою для життя його клієнта.
Кравець додав, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив уряду України вимогу надати пояснення дворічному безальтернативному триманню Богуслаєва під вартою.
Нагадаємо, колишнього власника «Мотор Січі» затримали у жовтні 2022 року. На початку грудня Вищий антикорупційний суд конфіскував майно Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомила пресслужба ВАКС.
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