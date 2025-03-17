Суд продовжив запобіжний захід головному психіатру ЗСУ

Олег Друзь може вийти під заставу в розмірі майже 50 млн грн

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив до 21 квітня тримання під вартою головному психіатру Збройних сил України Олегу Друзю. Він також може внести заставу у понад 49 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Правоохоронці підозрюють посадовця у незаконному збагаченні після початку повномасштабного вторгнення на понад мільйон доларів.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала головного психіатра Збройних сил. За даними слідства, Олег Друзь протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн. При цьому посадовець не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Навесні 2017 року тоді ще начальника Клініки психіатрії військового госпіталю та головного психіатра Міноборони спіймали на хабарі. За даними столичної прокуратури, щоб допомогти ухилитися від служби, він вимагав 52 тис. грн. Однак справа головного психіатра Міноборони нікуди не пішла. Через кілька місяців її було закрито через «відсутність складу злочину».

Вже восени того ж року полковник потрапив до чергового скандалу. На засіданні комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Друзь заявив, що більшості учасників бойових дій після демобілізації необхідна психіатрична допомога, а самі військові начебто можуть бути потенційно небезпечними для суспільства.

Згодом тодішній міністр оборони Степан Полторак відсторонив Друзя з посади. Примітно, що відсторонений полковник, попри рішення міністра оборони, продовжив виконувати обов'язки начальника Клініки психіатрії та далі ходив на роботу.

Згідно з декларацією посадовця за 2016 рік, дружина та дочка Друзя мали громадянство Російської Федерації.

До слова, головний психіатр Збройних сил України після купівлі чотирьох елітних BMW, трьох квартир і особняка під Києвом планував придбати ще віллу у Туреччині за €650 тис.