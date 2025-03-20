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Суд продовжив запобіжний захід нардепу Шуфричу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Суд продовжив запобіжний захід нардепу Шуфричу
Шуфрич у суді заявив, що не бачить у своїх діях злочину та вважає обвинувальний акт некоректним
фото: Суспільне Новини/Анна Сергієць

Адвокати наполягали на зміні запобіжного заходу, зокрема, на домашній арешт

Шевченківський районний суд продовжив тримання під вартою депутата від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді, до 18 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Прокурори вимагали залишити Шуфрича під вартою, аргументуючи це ризиками втечі й можливим впливом на слідство. Адвокати ж наполягали на зміні запобіжного заходу, зокрема, на домашній арешт.

Сам Шуфрич у суді заявив, що не бачить у своїх діях злочину та вважає обвинувальний акт некоректним. Крім цього, він просив суд дозволити йому виконувати депутатські обов’язки.

Нагадаємо, 27 грудня 2024 року суд оголосив ухвалу, якою дозволив Шуфричу виконувати депутатські повноваження, адже його наразі не визнали винним і він не втратив мандат.

Водночас суд відмовив у тому, щоб Шуфрич брав участь у засіданні Ради фізично, проте зобовʼязав надати йому право виконувати депутатські повноваження в рамках його перебування в слідчому ізоляторі.

Шуфрича та його помічника судитимуть за фінансування Росгвардії в окупованому Криму. Раніше екснардеп від забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завданням якого була координація російської агентури в Україні. 

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Теги: арешт прокурор слідство Нестор Шуфрич

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