Справа про оборону Харківської області: суд залишив бригадного генерала під вартою

Захист Юрія Галушкіна клопотав про домашній арешт

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому начальнику Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрію Галушкіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Процес проходив у закритому режимі. Адвокат Юрія Галушкіна наполягав на цілодобовому домашньому арешті, а прокуратура вимагала залишити Галушкіна у СІЗО. Суд залишив чинним рішення першої інстанції, і Галушкін перебуватиме у СІЗО принаймні до 20 березня.

Нагадаємо, Юрія Галушкіна звинувачують у недбалому ставленні до військової служби. Йдеться про дії під час оборони Харківської області минулого року.

У січні нинішнього року працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки затримали колишніх командирів, підозрюваних у недбалості, яка дозволила російським окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йшлося про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

«Главком» повідомляв, що 125-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ виступила на захист свого колишнього командира Артура Горбенка, заявивши, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння.

Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини – тримання від вартою.

Щодо Юрія Галушкіна, то його суд заарештував на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн. Згодом за Галушкіна було внесено заставу, проте на виході з СІЗО його знову затримало ДБР – за новою підозрою.