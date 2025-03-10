Справа про оборону Харківської області: суд залишив бригадного генерала під вартою
Захист Юрія Галушкіна клопотав про домашній арешт
Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому начальнику Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрію Галушкіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.
Процес проходив у закритому режимі. Адвокат Юрія Галушкіна наполягав на цілодобовому домашньому арешті, а прокуратура вимагала залишити Галушкіна у СІЗО. Суд залишив чинним рішення першої інстанції, і Галушкін перебуватиме у СІЗО принаймні до 20 березня.
Нагадаємо, Юрія Галушкіна звинувачують у недбалому ставленні до військової служби. Йдеться про дії під час оборони Харківської області минулого року.
У січні нинішнього року працівники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки затримали колишніх командирів, підозрюваних у недбалості, яка дозволила російським окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йшлося про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.
«Главком» повідомляв, що 125-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ виступила на захист свого колишнього командира Артура Горбенка, заявивши, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння.
Раніше Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини – тримання від вартою.
Щодо Юрія Галушкіна, то його суд заарештував на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн. Згодом за Галушкіна було внесено заставу, проте на виході з СІЗО його знову затримало ДБР – за новою підозрою.
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