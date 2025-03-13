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Суд відклав засідання щодо зміни запобіжного заходу у справі генерала-оборонця Харківщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Суд відклав засідання щодо зміни запобіжного заходу у справі генерала-оборонця Харківщини
Суд відклав засідання щодо обрання запобіжного заходу генералу Юрію Галушкіну
фото: Суспільне

Засідання щодо зміни запобіжного заходу генералу Галушкіну мала відбутися сьогодні

Печерський райсуд Києва відклав засідання щодо зміни запобіжного заходу генералу Юрію Галушкіну на 4 квітня. Про це в «Укрінформу» повідомив його адвокат Дмитро Круговий, інформує «Главком».

«Сьогодні повинно було бути судове засідання в Печерському районному суді щодо зміни запобіжного заходу генералу Галушкіну. На превеликий жаль, його не доставили. Тому засідання відклали аж на 04.04», – сказав адвокат.

Зауважимо, що 10 березня Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід колишньому начальнику Оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрію Галушкіну.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника. Вони через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.

Мова про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Зазначається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.

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Теги: Юрій Галушкін Харківщина арешт суд адвокат

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