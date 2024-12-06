Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Справа «Мотор Січі». Адвокати Богуслаєва заявляють, що ЄСПЛ відкрив справу за їхньою скаргою

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Справа «Мотор Січі». Адвокати Богуслаєва заявляють, що ЄСПЛ відкрив справу за їхньою скаргою
фото з відкритих джерел

Захисники Богуслаєва стверджують, що кримінальна справа про державну зраду «має всі ознаки рейдерства»

Арешт генерального конструктора ПАТ «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва призвів до перерозподілу контролю над одним із стратегічних підприємств України. Про це заявив адвокат Степан Тесля. Він стверджує, що корпорацією сьогодні управляють вихідці з АТ «Запоріжсталь», яке з 2012-го до 2019-й рр. очолював Ростислав Шурма (з листопада 2021-го по вересень 2024-го обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України). Тому, на думку захисника, вся кримінальна справа про державну зраду «має всі ознаки рейдерства».

«Ефективні менеджери» епохи Шурми натовпом зайшли на ключові посади в «Мотор Січ», захопивши контроль над підприємством, що однозначно свідчить про спрямовану політику чиновницького рейдерства, реалізовану через найвищі органи державної влади України», – говорить Тесля.

Захисник в деталях розповів передісторію цього провадження.

«По-перше: Богуслаєву інкримінуються дії, які не були визнанні злочинами у Кримінальному кодексі на момент їхнього вчинення. Це суперечить конституційному принципу незворотності дії закону в часі.

По-друге: Богуслаєва обвинувачують в постачанні запасних частин китайській компанії для начебто подальшого реекспорту до РФ. Проте поставки здійснювалися на підставі дозволів, виданих українськими контролюючими органами: Держслужбою експортного контролю, СБУ, ГУР, СЗР та Міноборони. Слідство та суд не проводять перевірку інформації про місцезнаходження поставлених запчастин на складах у КНР, проведенні огляду складів, хоча китайська сторона погоджується», – говориться в заяві.

«По-третє, – каже адвокат, – Богуслаєва обвинувачують у фінансуванні (сплаті податків) терористичної організації «ДНР» через те, що «Мотор Січ» придбала у компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів продукцію «Сніжанського механічного заводу», який до окупації входив у корпорацію «Мотор Січ». Але закупівля була необхідна для виконання завдання Міноборони України, і проводилася під контролем органів держвлади України». Тесля вказує, що слідство також проігнорувало той факт, що продукція заводу поставлена в ОАЕ ще до початку війни у 2014 році», – сказав Тесля.

«Четверте: Богуслаєва безпідставно обвинувачують у перешкоджанні ЗСУ, а саме що 21.04.2022 він начебто заборонив передачу гелікоптера для ЗСУ, та розукомплектував його. Проте насправді матеріали кримінальної справи вказують, що вертоліт було оглянуто і вилучено військовими ще 19.04.2022, тобто за два дні до так званого «перешкоджання», – скаржиться захисник. За його даними, допитані військові не підтвердили факт перешкоджання з боку Богуслаєва, а керівництво Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що місце перебування цього цивільного борта після вилучення невідоме».

Адвокат наполягає, що справа про держзраду може мати політичний підтекст. Юрист вбачає в діях правоохоронців спроби дискредитації Богуслаєва та заявляють, що докази «політичного переслідування – з метою рейдерського захоплення АТ «Мотор Січ» – вже надані ЄСПЛ та низці міжнародних правозахисних організацій. Європейський суд з прав людини вже відкрив справу за скаргою захисників».

Читайте також:

Теги: слідство військові Мотор Січ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина двічі піднімала в повітря військову авіацію через російські літаки
Німеччина двічі піднімала в повітря військову авіацію через російські літаки
12 листопада, 02:25
Канадські військові показали, як навчають бійців ЗСУ (фото)
Канадські військові показали, як навчають бійців ЗСУ (фото)
14 листопада, 00:23
Речник: «Активний туберкульоз з виділеннями мікобактерій – автоматично робить людину не придатною до військової служби»
Мобілізація хворих на ВІЛ та туберкульоз. Міноборони дало пояснення
14 листопада, 11:54
На бійців, які виконують завдання на території держави-агресора поширюється пільги на оподаткування військовим збором
Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим
15 листопада, 15:17
У США різко фіксують збільшення спостережень НЛО
Останній звіт Пентагону розкриває сотні нових спостережень НЛО
17 листопада, 01:15
У квартирі підозрюваної правоохоронці вилучили, а суд згодом арештував брендовий годинник Rolex SA-Geneve Suisse 39139.71- Oyster M, сережки Dior joaillerie
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
22 листопада, 21:14
В районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду нібито було збито кілька безпілотників
Ростовську область атакували дрони
26 листопада, 02:44
Гіллі наголосив на підтримці України
Війна в Україні сягла критичної фази – міністр оборони Британії
26 листопада, 20:36
Військовий контингент РФ втік із Хами та евакуювався до бази «Хмеймім»
«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска
2 грудня, 10:39

Бізнес

Справа «Мотор Січі». Адвокати Богуслаєва заявляють, що ЄСПЛ відкрив справу за їхньою скаргою
Справа «Мотор Січі». Адвокати Богуслаєва заявляють, що ЄСПЛ відкрив справу за їхньою скаргою
Як Укрзалізниця намагається проштовхнути підвищення тарифу. ЗМІ оприлюднили деталі
Як Укрзалізниця намагається проштовхнути підвищення тарифу. ЗМІ оприлюднили деталі
40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету – Олег Мітрохін
40% грошей, сплачених українському виробнику, повертаються до бюджету – Олег Мітрохін
Наглядова рада обрала нового очільника «Нафтогазу»
Наглядова рада обрала нового очільника «Нафтогазу»
«Нацкешбек»: Приватбанк прокоментував інформацію про розкриття банківської таємниці
«Нацкешбек»: Приватбанк прокоментував інформацію про розкриття банківської таємниці
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд на різдвяні свята

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
41K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
25K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
14K
«Я сам до вас приїхав». Алієв прибув до Курської області і звернувся до ФСБ
9147
Росія пропонує по 400 тис. рублів за мобілізацію: скільки українців пішли до армії ворога

Новини

Атака на Запоріжжя та Кривий Ріг. Анулювання результатів виборів у Румунії. Головне за 6 грудня
Сьогодні, 21:16
Графіки відключення світла на 7 грудня: «Укренерго» оновило дані
Сьогодні, 18:12
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua