Справа «Мотор Січі». Адвокати Богуслаєва заявляють, що ЄСПЛ відкрив справу за їхньою скаргою

Захисники Богуслаєва стверджують, що кримінальна справа про державну зраду «має всі ознаки рейдерства»

Арешт генерального конструктора ПАТ «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва призвів до перерозподілу контролю над одним із стратегічних підприємств України. Про це заявив адвокат Степан Тесля. Він стверджує, що корпорацією сьогодні управляють вихідці з АТ «Запоріжсталь», яке з 2012-го до 2019-й рр. очолював Ростислав Шурма (з листопада 2021-го по вересень 2024-го обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України). Тому, на думку захисника, вся кримінальна справа про державну зраду «має всі ознаки рейдерства».

«Ефективні менеджери» епохи Шурми натовпом зайшли на ключові посади в «Мотор Січ», захопивши контроль над підприємством, що однозначно свідчить про спрямовану політику чиновницького рейдерства, реалізовану через найвищі органи державної влади України», – говорить Тесля.

Захисник в деталях розповів передісторію цього провадження.

«По-перше: Богуслаєву інкримінуються дії, які не були визнанні злочинами у Кримінальному кодексі на момент їхнього вчинення. Це суперечить конституційному принципу незворотності дії закону в часі.

По-друге: Богуслаєва обвинувачують в постачанні запасних частин китайській компанії для начебто подальшого реекспорту до РФ. Проте поставки здійснювалися на підставі дозволів, виданих українськими контролюючими органами: Держслужбою експортного контролю, СБУ, ГУР, СЗР та Міноборони. Слідство та суд не проводять перевірку інформації про місцезнаходження поставлених запчастин на складах у КНР, проведенні огляду складів, хоча китайська сторона погоджується», – говориться в заяві.

«По-третє, – каже адвокат, – Богуслаєва обвинувачують у фінансуванні (сплаті податків) терористичної організації «ДНР» через те, що «Мотор Січ» придбала у компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів продукцію «Сніжанського механічного заводу», який до окупації входив у корпорацію «Мотор Січ». Але закупівля була необхідна для виконання завдання Міноборони України, і проводилася під контролем органів держвлади України». Тесля вказує, що слідство також проігнорувало той факт, що продукція заводу поставлена в ОАЕ ще до початку війни у 2014 році», – сказав Тесля.

«Четверте: Богуслаєва безпідставно обвинувачують у перешкоджанні ЗСУ, а саме що 21.04.2022 він начебто заборонив передачу гелікоптера для ЗСУ, та розукомплектував його. Проте насправді матеріали кримінальної справи вказують, що вертоліт було оглянуто і вилучено військовими ще 19.04.2022, тобто за два дні до так званого «перешкоджання», – скаржиться захисник. За його даними, допитані військові не підтвердили факт перешкоджання з боку Богуслаєва, а керівництво Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що місце перебування цього цивільного борта після вилучення невідоме».

Адвокат наполягає, що справа про держзраду може мати політичний підтекст. Юрист вбачає в діях правоохоронців спроби дискредитації Богуслаєва та заявляють, що докази «політичного переслідування – з метою рейдерського захоплення АТ «Мотор Січ» – вже надані ЄСПЛ та низці міжнародних правозахисних організацій. Європейський суд з прав людини вже відкрив справу за скаргою захисників».