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Угорщина хоче накласти штрафи за відвідування ЛГБТ-прайдів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Угорщина хоче накласти штрафи за відвідування ЛГБТ-прайдів
Поданий законопроєкт пропонує визнати правопорушенням проведення або відвідування заходів, які порушують закон про захист дітей
фото з відкритих джерел

У 2021 році Орбан заборонив «пропаганду гомосексуалізму»

Керівна партія Угорщини «Фідес» хоче заборонити проведення ЛГБТ-прайдів. За проведення чи відвідування подібних заходів учасникам може загрожувати штраф або ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Законопроєкт пропонує визнати правопорушенням проведення або відвідування заходів, які порушують угорський закон про захист дітей. За порушення цього закону може загрожувати штраф розміром $546 (понад 22,6 тис. грн), які держава начебто спрямує на «захист дітей».

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан у 2021 році заборонив «пропаганду гомосексуалізму» серед людей до 18 років, попри різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.

Водночас Венеційська комісія дійшла до висновку, що угорський закон, який забороняє викладання у школах питань, які стосуються гомосексуальності та трансгендерів, порушує міжнародні стандарти прав людини.

Нагадаємо, ставлення українського суспільства до ЛГБТ-людей є переважно нейтральним або дружнім. Всі останні роки воно повільно покращується. Про це йдеться в дослідженні правозахисного центру «Наш світ».

Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, кількість тих, хто вважає, що ЛГБТ люди повинні мати ті самі права, що й решта громадян України у 2024 році склала 70,4%, що на 3,1% більше, ніж у 2023 році, та на 6,7% більше, ніж у 2022. Навіть серед тих, хто загалом негативно ставиться до ЛГБТ людей, більше половини (51%) погодилися з тим, що вони повинні мати рівні права.

До слова, президент США зірвав виступ Хору геїв у Вашингтоні. Дональд Трамп змінив керівництво Кеннеді-центру, що призвело до скасування мистецьких подій та звільнення артистів.

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Теги: Угорщина Віктор Орбан ЛГБТ штраф арешт

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