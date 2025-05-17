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Одній із категорій військовозобов’язаних залишилось 20 днів для проходження ВЛК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Одній із категорій військовозобов’язаних залишилось 20 днів для проходження ВЛК
фото з відкритих джерел

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, мусять пройти повторну ВЛК

Вже через 20 днів територіальні центри комплектування матимуть право накладати штрафи на тих обмежено придатних осіб, які до 5 червня не отримали новий висновок військово-лікарської комісії. Про це нагадує «Главком» з посиланням на закон України № 3621-IX.

Документ передбачає обов’язок проходження ВЛК громадянам України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, крім осіб з інвалідністю.

У законодавстві про військовий обов’язок і військову службу більше немає терміну «обмежено придатний». Такий статус зараз не встановлюють. Його фактично замінив статус «придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони» або ж зовсім непридатний до служби.

Ініціатором проходження ВЛК повинен бути саме військовозобов’язаний, а не ТЦК, як це було до лютневих змін. Такі громадяни зобов’язані самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Наявність бронювання чи відстрочки не скасовує обов’язку пройти ВЛК до 5 червня.

Особам молодшим за 25 років проходити ВЛК не потрібно, навіть якщо їм свого часу й було встановлено статус «обмежено придатний». Це ж стосується і осіб з інвалідністю.

Військовозобов’язаних зі статусом «обмежено придатний», які не пройдуть ВЛК до 5 червня каратимуть штрафом у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Нагадаємо, можливість пройти ВЛК за кордоном не передбачена, проте обов’язок проходження ВЛК є й у тих, хто знаходиться за кордоном.

Під час дії воєнного стану висновок ВЛК діє 1 рік, тож, ВЛК потрібно проходити щороку.

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Теги: закон військові мобілізація ТЦК

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