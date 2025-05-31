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Курщина опинилась під атакою БпЛА: виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Курщина опинилась під атакою БпЛА: виникли пожежі
скриншот з відео

Рильськ та Льгів Курської області атакували безпілотники

У ніч проти 31 травня на Курщині прогриміли вибухи, згодом стало відомо, що Рильськ опинився під атакою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Одні стверджують, що удар прийшловся по пункту рощміщення російських формувань, що концентрувались у місті для перекидання сила на територію Сумської області.

Інші пабліки пишуть, що дрони атакували готель, водночас додають, що там могли перебувати російські військові.

Атаку БпЛА очевидці фільмували на відео, на кадрах видно пожежі та чути гучні вибухи.

Також з'явилась інформація, що дрони вдарили по іншому об'єкту у місті Льгів, де почалась пожежа після «прильоту».

До слова, ввечері 30 травня в місті Тайшет Іркутської області сталася велика пожежа в локомотивному депо. Причина пожежі поки невідома.

Нагадаємо, 11 травня у місті Рильск у Курській області Росії зафіксовано ракетний удар по позиціях російських військових. 

Ціллю атаки став пункт дислокації 40-ї окремої бригади морської піхоти. Згідно з оприлюдненими даними, для удару були використані американські ракети. Під завалами перебували військовослужбовці РФ. 

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Теги: пожежа військові окупанти Курщина

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