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Водій отримав великий штраф за те, що «злякався ТЦК»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Водій отримав великий штраф за те, що «злякався ТЦК»
Суд розцінив поведінку водія як намір уникнути відповідальності
фото з відкритих джерел

Чоловік відмовився проходити огляд на наркотичне сп’яніння. Як наслідок, його покарав суд

На Хмельниччині суд на 17 тис. грн оштрафував переселенця за порушення правил дорожнього руху (відмова від проходження медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Як з’ясувалося, 17 квітня у селищі Війтівці Хмельницького району поліцейські зупинили автомобіль Ford Transit для перевірки документів. При цьому правоохоронці помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння: тремтіння пальців рук, зіниці очей не реагували на світло, поведінка водія не відповідала обстановці. І одразу запропонували йому пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння.

У суді водій розповів свою версію. Каже, що вертався додому і його зупинили поліцейські. Він відмовився від проходження огляду на місці зупинки, оскільки поряд стояв автомобіль ТЦК, а його працівники начебто вели себе агресивно стосовно нього.

На пропозицію поліцейських пройти обстеження у медичному закладі, водій Ford Transit також відмовився. За словами допитаного інспектора поліції, водій автівки аргументував це тим, що «боїться за своє життя, оскільки в медичному закладі будуть присутні працівники ТЦК».

Крім цього, під час судового засідання захисниця водія спростовувала слова інспектора. Вона наголосила, що її клієнт не відмовлявся від проходження огляду на стан наркотичного сп`яніння, а лише не хотів вийти з автомобіля, оскільки власник транспортного засобу просила не лишати авто. Він, як водій, хвилювався за начебто незаконні дії з боку працівників центру комплектування. Тому пропонував представнику поліції поїхати у медичний заклад на його авто або ж зачекати приїзду дружини.

«Оцінюючи поведінку водія під час оформлення щодо нього матеріалів про адміністративне правопорушення, що зафіксована на відеозаписах (суперечка з поліцейським, заперечення вийти з автомобіля для проїзду в медичний заклад для проходження медичного огляду, твердження, щоб поліцейський їхав за кермом його автомобіля, посилання на необхідність прибуття власника автомобіля, пояснення, що він не поїде в медичний заклад, оскільки знає, що звідти він вже не повернеться, з тих причин, що там його вже чекають працівники ТЦК), суд вважає, що така поведінка свідчить про намір уникнути відповідальності за вчинене правопорушення», – сказано у постанові суду.

Окрім великого штрафу, Феміда на рік позбавила порушника права керувати транспортними засобами.

Як повідомляв «Главком», 25 травня стався інцидент: у приміщенні Прилуцького ТЦК та СП чоловік, доставлений для перевірки документів, здійснив напад на військового та завдав йому тілесні ушкодження, зокрема, ножове поранення передпліччя. Зловмисника було затримано на місці.

Раніше  у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував подію. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».

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Теги: поліція ТЦК штраф суд війна Хмельниччина

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