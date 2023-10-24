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Китай продав завод російському підсанкційному олігарху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай продав завод російському підсанкційному олігарху
Олег Дерипаска продовжує розвивати свій бізнес, але за межами Росії
фото із відкритих джерел

Китай вирішив продати заводи компанії, яка пов'язана із опальним російським  бізнесменом Олегом Дерипаскою

Сьогодні, 24 жовтня, отримала офіційне підтвердження інформація про купівлю російською компанією «Русал» 30% акцій китайської компанії HWNM, що володіє глиноземним заводом, за 1,911 млрд. юанів або приблизно $267 млн. Як пишуть російські ЗМІ, сторони підписали відповідну угоду.

HWNM володіє глиноземним заводом у китайській провінції Хебей річною потужністю 4,8 млн. тонн сировини. Після завершення угоди компанії отримуватимуть вироблений глинозем пропорційно своїм часткам.

Як відомо, «Русал» є найбільшим виробником алюмінію за межами Китаю та єдиним виробником первинного алюмінію в Росії. Найбільший акціонер «Русала» з часткою 56,88% - En+ Group, заснована російським підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою. «Суал партнерс» володіє 25,52% акцій.

«Русал» – один з найбільших в світі виробників первинного алюмінію і глинозему. Компанія забезпечує значне фінансування бюджету РФ. За інформацією порталу «Війна та санкції» виторг компанії за 2021 рік склав 162,6 млрд руб., чистий прибуток – 147,4 млрд рублів.

До слова, компанія російського олігарха Олега Дерипаски «Русал» набирає на роботу добровольців, які майже одразу підписують договір з Міноборони РФ і йдуть на війну проти України. Про це йдеться в розслідуванні російського проєкту «Важливі історії».

«Русал» оформлює охочих у пов'язані з Дерипаскою компанії, наприклад, у приватну охоронну компанію «Руслан», а вже наступного дня співробітник підписує контракт із Міноборони.

Після цього дію трудового договору призупиняють – так у компанії є можливість «платити премії». Виплати від Міноборони – 200 тис. рублів (60 тис. грн), від «Руслана» – 100 тис. рублів (30 тис. грн). У банківській виписці переказ називають «безоплатною виплатою грошових коштів тому, хто проходить військову службу за контрактом».

Нагадаємо, у лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Дерипаски. Мін’юст просив конфіскувати низку активів, якими російський олігарх володіє в Україні через групи пов’язаних компаній. За інформацією Мін’юсту йдеться про значну кількість нежитлової та виробничої нерухомості, промислової та автомобільної техніки, гроші, корпоративні права та майно юридичних осіб, пов’язаних з МК ПАТ «Об’єднана Компанія «Русал», МК ПАТ «ЕН+ ГРУП»

Олег Дерипаска – російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до якого входить «Військово-промислова компанія» – великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися росією під час військової агресії проти України у 2022 році.

Раніше російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що «знищити Україну» було б «колосальною помилкою», а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

До відома, Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через зв'язки з Кремлем. Але металургійний магнат є найвідомішим із невеликої кількості російських бізнесменів, які висловилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому.  

Читайте також: Мін’юст США висунув звинувачення проти Дерипаски: йому загрожує до 20 років

 

Теги: санкції озброєння Антикорупційний суд Великий пост фінансування машини завод Міноборони РФ гроші війна Міноборони майно

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