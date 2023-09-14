Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Митрополит Московської церкви в Україні провів служіння з духовенством РПЦ в Італії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Митрополит Московської церкви в Україні провів служіння з духовенством РПЦ в Італії
Августин у Мілані долучився до богослужіння з духовенством єпархії Російської православної церкви в Італії
фото: скріншот з відео

Митрополит Білоцерківський і Богуславський взяв участь конференції, організованій місцевою парафією РПЦ

Митрополит Білоцерківський і Богуславський (УПЦ МП) Августин (світське ім’я Маркевич Адам Іванович – «Главком») взяв участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

За словами військового, Августин у Мілані долучився до богослужіння з духовенством єпархії Російської православної церкви в Італії. Також митрополит Білоцерківський і Богуславський взяв участь конференції, організованій місцевою парафією РПЦ.

3 фото
На весь екран
Августин у Мілані долучився до богослужіння з духовенством єпархії Російської православної церкви в Італії
фото: скріншот

Нагадаємо, митрополита Білоцерківського і Богуславського Августина раніше додали на сайт «Миротворець». Він потрапив до списку за розповсюдження кремлівської пропаганди та участь в інформаційно-пропагандистських заходах Росії і є противником незалежності українського православ'я від підконтрольної РФ РПЦ.

До слова, очільник партії «Європейська солідарність» у Київській міській раді Володимир Прокопів нещодавно заявив, що діяльність Московської церкви в Україні має бути заборонена. Відтак, в УПЦ МП закликали депутата «попросити вибачення у вірян за свої висловлювання».

Теги: Московська церква в Україні РПЦ Італія релігія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У храмі та за місцем проживання священнослужителя знайдено велику кількість агітаційно-пропагандистських російських матеріалів
СБУ викрила попа-комуніста Московської церкви, який є кумом дружини Медведчука (фото)
7 вересня, 17:58
Московська церква втратила ще одну парафію на Рівненщині
Московська церква втратила ще одну парафію на Рівненщині
1 вересня, 18:53
Мігранти незаконно прибувають до Італії з Тунісу та країн Африки
«Тяжкий тягар для економіки»: Італія розповіла, скільки грошей витрачає на мігрантів
1 вересня, 09:19
125 народних депутатів підписали звернення до голови Верховної Ради з проханням розглянути законопроєкти щодо ліквідації УПЦ МП
Нардепи збирають підписи, щоб заборонити Московську церкву в Україні
25 серпня, 19:35
21 серпня – Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 серпня, 00:03
Основною причиною розірвання шлюбних стосунків є те, що чоловік часто вчиняє психологічне насильство, у тому числі на релігійному підґрунтті
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
16 серпня, 08:26
Священник Московської церкви запропонував розстріляти всіх ченців прямо в Лаврі (відео)
Священник Московської церкви запропонував розстріляти всіх ченців прямо в Лаврі (відео)
15 серпня, 18:49
У поліції спростували інформацію про те, що правоохоронці зірвали замки на корпусах
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
15 серпня, 10:54
Парафії перейшли до ПЦУ згідно з поданими проханнями та рішеннями парафіяльних зборів
На Київщині ще дві парафії перейшли до ПЦУ (фото)
14 серпня, 18:36

Соціум

Ізраїль завдав удару по одній з головних авіабаз Росії в Сирії – Reuters
Ізраїль завдав удару по одній з головних авіабаз Росії в Сирії – Reuters
Берлінська опера дозволила пропутінській співачці Нетребко виступити на сцені
Берлінська опера дозволила пропутінській співачці Нетребко виступити на сцені
Митрополит Московської церкви в Україні провів служіння з духовенством РПЦ в Італії
Митрополит Московської церкви в Україні провів служіння з духовенством РПЦ в Італії
Білорусь готує масштабні військові навчання
Білорусь готує масштабні військові навчання
Влада Казахстану вигадала спосіб, як боротися із злісними порушниками на самокатах
Влада Казахстану вигадала спосіб, як боротися із злісними порушниками на самокатах
Болгарія і НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду в Чорному морі
Болгарія і НАТО обговорюють відповідь на російську блокаду в Чорному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
19K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
17K
Дружина загиблого режисера Ониська відмовляється від ордена
8519
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7248
Стало відомо, де поховали Яна Табачника. Родина повідомила деталі
5914
Ми все ще можемо програти цю війну

Новини

Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Сьогодні, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51
Нардепка Яна Зінкевич потрапила до рейтингу Time100 Next
Вчора, 19:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту