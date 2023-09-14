Митрополит Московської церкви в Україні провів служіння з духовенством РПЦ в Італії

Августин у Мілані долучився до богослужіння з духовенством єпархії Російської православної церкви в Італії

Митрополит Білоцерківський і Богуславський взяв участь конференції, організованій місцевою парафією РПЦ

Митрополит Білоцерківський і Богуславський (УПЦ МП) Августин (світське ім’я Маркевич Адам Іванович – «Главком») взяв участь у служінні з духовенством РПЦ в Італії. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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За словами військового, Августин у Мілані долучився до богослужіння з духовенством єпархії Російської православної церкви в Італії. Також митрополит Білоцерківський і Богуславський взяв участь конференції, організованій місцевою парафією РПЦ.

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Августин у Мілані долучився до богослужіння з духовенством єпархії Російської православної церкви в Італії фото: скріншот

Нагадаємо, митрополита Білоцерківського і Богуславського Августина раніше додали на сайт «Миротворець». Він потрапив до списку за розповсюдження кремлівської пропаганди та участь в інформаційно-пропагандистських заходах Росії і є противником незалежності українського православ'я від підконтрольної РФ РПЦ.

До слова, очільник партії «Європейська солідарність» у Київській міській раді Володимир Прокопів нещодавно заявив, що діяльність Московської церкви в Україні має бути заборонена. Відтак, в УПЦ МП закликали депутата «попросити вибачення у вірян за свої висловлювання».