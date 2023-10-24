Ворог готує нову психологічну операцію в Україні
Мета ворога: дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і сіяти паніку
Ворог за допомогою штучного інтелекту створює десятки різних псевдо телевізійних сюжетів ніби від українських телеканалів та поширює їх в соцмережах. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
«Обережно – вороже ІПСО (інформаційно-психологічна операція – «Главком»). У псевдо сюжетах йдеться про нібито вже запроваджені графіки відключень по всій країні», – йдеться в повідомленні.
У ДТЕК наголошують, що це інформаційна атака окупантів. Мета ворога: дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю і сіяти паніку.
«У жодному разі не довіряйте фейковим сюжетам і не поширюйте їх. Саме на це і сподівається ворог», – закликають енергетики.
Крім того, зазначається, що офіційна підтверджена інформація розміщується на офіційних сторінках енергетичних компаній і органів державної влади.
Наразі в Україні контрольована та стабільна ситуація з електропостачанням.
Нагадаємо, раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.
У той же час Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.
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