План розпаду РФ. Чи є він в України?

Переформатування Росії – це не наслідок нашої перемоги над нею, а передумова

Нам потрібна політика по відношенню до Росії.

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Її в нас не було десь з часів Мазепи. Але нині ми таки надолужуємо не менш запущені питання церковної незалежності.

Метою цієї політики має бути переформатування Росії на сукупність національних демократичних держав.

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Хтось каже, що це не реально, це мрія. Але стратегія це теж мрія, просто покладена на конкретний план. І незалежно від того про який рік розповідатимуть його останні пункти, перші мають починатися із 2023.

Переформатування Росії – це не наслідок нашої перемоги над нею, а передумова.