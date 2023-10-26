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Володимир В`ятрович Народний депутат

План розпаду РФ. Чи є він в України?

glavcom.ua
Санкції та внутрішні протиріччя мають розвалити Росію зсередини
фото з відкритих джерел

Переформатування Росії – це не наслідок нашої перемоги над нею, а передумова

Нам потрібна політика по відношенню до Росії.

Її в нас не було десь з часів Мазепи. Але нині ми таки надолужуємо не менш запущені питання церковної незалежності.

Метою цієї політики має бути переформатування Росії на сукупність національних демократичних держав.

Хтось каже, що це не реально, це мрія. Але стратегія це теж мрія, просто покладена на конкретний план. І незалежно від того про який рік розповідатимуть його останні пункти, перші мають починатися із 2023.

Переформатування Росії – це не наслідок нашої перемоги над нею, а передумова.

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Джерело
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Теги: росія війна політика

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