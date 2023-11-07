Вибори під час війни – це безвідповідальність

Найбільш предметною заявою щодо виборів було відеозвернення Зеленского цього літа

Президент Зеленський у черговому відеозверненні заперечив проведення виборів найближчим часом і прозоро натякнув на проблеми у тих, хто «безвідповідально вкидує цю тему у суспільство».

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От тільки повністю незрозумілим залишилося два питання: кому цей президентський месидж адресований і чому саме зараз?

Якщо українському суспільству, то, згідно опитувань, тема виборів не є надто популярною серед українців. Багато хто резонно вважає, що вибори нічого не змінять, але призведуть до загострення внутрішньополітичної ситуації в країні.

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Так, про вибори розмірковують політичні експерти – так вони ж завжди про вибори!

Зокрема, я стверджую, що перехід війни в позиційну стадію, швидше за все, призведе до мирних переговорів з недоімперією (у цих переговорах зовсім не обов’язково брати пряму участь Зеленському і путіну!). А от такі переговори у разі припинення вогню як раз і будуть мати наслідком вибори в Україні.

Тобто, мова про те, що у майбутньому можуть скластися обставини непереборної сили, які відеозверненнями не зупиниш.

А от якщо з нашою владою ведуться якісь кулуарні розмови щодо виборів з боку наших союзників, то відповідати їм відмовою публічно – некоректно. Бо це порушення неофіційних, але не менш важливих правил великої політики. І цього президенту Зеленському можуть не подарувати.

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До речі, наскільки я пам’ятаю, найбільш предметною заявою щодо виборів було знов таки відеозвернення Зеленского цього літа. Де він стверджував, що вибори – це, дійсно, ознака демократії, але в Україні багато чого не вистачає для їх проведення. Зокрема, грошей. Тож якщо західні партнери так хочуть наших виборів, то нехай цільово виділяють на них кошти, і ми все проведемо.

Що з тих пір змінилося, окрім рейтингів влади – справжня загадка.