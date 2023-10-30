Нічні вибухи в окупованому Криму: стали відомі наслідки для росіян

Вибухи пролунали у місці дислокації російського ракетно-зенітного полку ППО

У ніч проти 29 жовтня на території тимчасово окупованого Криму лунали потужні вибухи та стрілянина, яким, за словами місцевих жителів, передували звуки безпілотників. Про наслідки повідомляє Telegram-канал Astra.

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Повідомляється, що внаслідок нічної атаки на ракетно-зенітний полк ППО в тимчасово окупованому Криму поранення отримали 17 військовослужбовців МО РФ.

У повідомленні йдеться, що ракетна атака була здійснена в районі 3 години ночі неподалік села Оленівка – вибухи пролунали в місці дислокації ракетно-зенітного полку ППО МО РФ.

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В результаті влучного удару окрім поранених військовослужбовців пошкоджено п’ять автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

Нагадаємо, Міністерство оборони країни-агресорки видало офіційне повідомлення, з якого можна зробити висновок, що вибухи, які чули в Севастополі, були стріляниною по морських дронах. Повідомляється, що близько четвертої години ночі «в акваторії Чорного моря» нібито було виявлено два українські безекіпажні катери.