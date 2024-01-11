Священник, який уже 22 роки живе без ніг, підтримав військового на протезах

Отець Іван Теремко став символом непохитної волі та підтримки для військового Володимира Бойчука

Отець відвідав захисника, щоб передати йому Йорданську воду та поділитися власним досвідом життя на протезах

Світлина зустрічі українського священника Івана Теремка, який сам носить протези, з військовим, що втратив кінцівки, викликала хвилю емоцій у соцмережах.

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Отець Іван Теремко, який уже 22 роки живе з протезами, став символом непохитної волі та підтримки для військового Володимира Бойчука. Служитель храму Архістратига Михаїла у селі Глушків відвідав захисника, щоб передати йому Йорданську воду та поділитися власним досвідом життя на протезах.

Володимир Бойчук, який втратив кінцівки на війні, нині проходить реабілітацію та вчиться ходити з новими протезами. Його історія та зустріч з отцем Іваном, який сам є прикладом незламності, надихає та демонструє, що навіть після втрати можна продовжувати повноцінне життя.

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«Відвідав з Йорданською водою селю воїна Володимира Бойчука. Та поділився досвідом, як 22 роки служу на парафії на двох протезах. Попереду у Володимира тяжка праця і витримка. Він справиться!» – написав Іван Теремко.

Українці у соціальних мережах відгукнулися на цю зворушливу історію численними коментарями підтримки та захоплення. Люди висловлюють свою повагу та вдячність священнику за його благородний вчинок приклад, що надихає.

Історія священника Івана Теремка та Володимира Бойчука є свідченням непереможного духу українського народу, який знаходить сили підтримувати один одного навіть у найскладніші часи.

Нагадаємо, Кабмін розвінчав найпоширеніший міф про протезування в Україні.