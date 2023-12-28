Відбулася прем’єра фільму «Солдатик»: історія про військових, яка пробирає до сліз

Гостями показу стали військовослужбовці

У столичному «Будинку кіно» відбувся допрем’єрний показ психологічної драми «Солдатик» за оповіданням бійця ЗСУ Олексія Розумова «93%». Фільм торкається питань реабілітації поранених бійців та розповідає про зв’язок між рідними людьми. Про це розповідає журналістка «Главкома», яка відвідала захід.

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«Солдатик» – щемлива історія про військових, яка пробирає до сліз. Ця стрічка про наші реалії на найближчі роки. Короткометражний фільм «Солдатик» показує історію важкопораненого захисника, роль якого зіграв Павло Шпегун. Хлопець втратив пам’ять і перебуває у напівсвідомому стані. У клініці в нього відкриваються надприродні можливості мандрувати між світом живих та світом мертвих і знаходити там душі наших воїнів.

Актор Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Павло Шпегун фото від авторів стрічки «Солдатик»

Щоб розібратися з інформацією про унікального пацієнта з надприродними здібностями, до шпиталю приїжджає чиновник. Він – прагматична людина, не вірить у містику, але ця зустріч змушує його змінити погляди та дає надію знайти зниклого на фронті сина.

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У ролі чиновника знявся кіноактор Сергій Деньга, у доробку якого більш ніж сто ролей у фільмах і серіалах. У ролі сина чиновника – актор Григорій Бакланов, який грав Лавріна в телесеріалі «Спіймати Кайдаша».

Сергій Деньга у ролі чиновника фото з відкритих джерел

«Наш фільм присвячений дуже важливим темам – віри, військового братерства, реабілітації воїнів, взаємин батьків і дітей. Ми знімали його насамперед для наших військових, для тих, хто повертається з фронту у важкому стані, і для того, щоб люди розуміли, як війна руйнує здоров’я наших захисників. Також фільм про підтримку та порозуміння, а ще, за всієї важкості теми, він дає надію», – розповіла продюсерка «Солдатика» Тетяна Лазарева.

Режисер Данило Дедков разом з продюсерками стрічки фото від авторів стрічки «Солдатик»

Гостями показу стали військовослужбовці, а також Олексій Розумов – автор оповідання «93%», боєць ЗСУ, який приїхав з фронту. У воєнних сценах знімались актори Дмитро Сова й Олександр Баєв, які зараз служать в ЗСУ. Творці фільму розповіли, що графік зйомок підлаштовували так, щоб Дмитро та Олександр могли взяти в них участь під час відпустки та ротації.

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фото з відкритих джерел

«Солдатик» – режисерський дебют Данила Дедкова. Звертаючись до військових-гостей показу зі словами подяки, він розповів, що це фільм про воїнів, які «роблять наш світ світом добра».

Режисер Данило Дедков фото від авторів стрічки «Солдатик»

Режисер фільму Данило Дедков у кінематографі раніше працював як оператор фото: glavcom.ua

Виконавець ролі побратима головного героя Григорій Бакланов зауважив, що «Солдатик» – це «дуже жива, неплакатна і нешаблонна історія про вторгнення і сьогоднішню війну, зроблена з любов’ю, вдячністю і заради життя».

Григорій Бакланов зіграв одну з провідних ролей у фільмі фото від авторів стрічки «Солдатик»

Сергій Деньга, який зіграв чиновника, наголосив, що у фільмах про нашу війну потрібно бути дуже обережними та відповідальними. Заслужений артист Сергій Калантай, виконавець ролі лікаря, розповів про надзвичайну творчу атмосферу під час зйомок.

Відомий актор та Заслужений артист України Сергій Калантай фото від авторів стрічки «Солдатик»

Зауважимо, фільм «Солдатик» став одним з переможців мистецького конкурсу на виробництво серіалів та фільмів сучасної тематики, який провело державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України». Події фільму розгортаються на фронті та в клініці, але основна увага авторів сконцентрована на наслідках війни, на тому, де знаходити підтримку в такі важкі часи, як переживати загибель рідної людини і як не втрачати надію.

Актори Ганна Бирзул, Владлена Марчак, Сергій Деньга, Григорій Бакланов та автор оповідання, за яким знятий фільм, Олексій Розумов фото від авторів стрічки «Солдатик»

Під час зйомок команда фільму провела благодійний збір на авто для ЗСУ, а під час показу – оголосила збір для придбання термозахисту і вже відправила 20 спальників до одного з підрозділів ЗСУ.

Гостями показу стали військовослужбовці фото від авторів стрічки «Солдатик»

Подальша історія фільму – фестивальна, проте невдовзі українці зможуть побачити стрічку на вітчизняних телеканалах.