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До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
фото: проєкт «Хочу жить»

Судячи з кам'яних облич росіян, вони залишилися незворушними після колядок українців

Російські загарбники зустріли Різдво в українському полоні із колядками та привітанням Святого Миколая. Кадри з однієї з колоній, де утримують російських військовополонених, опублікували у Telegram-канал «Хочу жить».

«Свято приходить до всіх, навіть до російських військовополонених. Ці люди могли зустрічати його вдома, у родинному колі, але їхня держава думає інакше і не поспішає їх повертати», – йдеться в повідомленні.

До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео) фото 1

Привітати полонених загарбників прийшов «Святий Миколай» та студенти духовної семінарії. «Свято приходить до всіх, навіть до російських військовополонених. Ці люди могли зустрічати його вдома, у родинному колі, але їхня держава думає інакше і не поспішає їх повертати», – йдеться в повідомленні.

Судячи з кам'яних облич росіян, вони залишилися незворушними після колядок українців.

До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео) фото 2

У проєкті наголошують, що ці фото спростовують російські страшилки про «жахи українського полону». Натомість аналогічних фото українців з російського полону немає.

«Україна дотримується не лише норм міжнародного гуманітарного права, а й елементарної людяності. Також ми вимагає того ж щодо українських військових та цивільних заручників у російському полоні», – додають у проєкті «Хочу жить».

У мережі такі святкування для російських окупантів далеко не всі схвально оцінили. Думки українців розділилися. Одні вважають, що нав’язувати християнські традиції тим, хто вірить в іншого Бога, взагалі не варто. Декі користувачі соцмереж взагалі вважають, що загарбники не заслуговують такого ставлення і їм це не потрібно. А ще хтось вважає, що дана акція має стати доказом того, що до полонених РФ ставляться по-людськи.

«Це робиться для того, щоб жоден орко- полонений після звільнення не міг подати в суд на Україну за незаконне поводження з полоненими. Думаю, що там усе під контролем Заходу», – написала Тамара Швець.

«Я не закликаю уподоблюватись оркам. Але категорично проти курортних умов для покидьків. Руські повинні боятись, а не розповідати , що вбивати х*хлів не страшно. Давай, братушка, підписуй контракт. Навіть, якщо попадеш в плєн, х*хли відмиють, відкормлять, підлікують та розважати ще й будуть. Курорт. А потім дамой, браток. Нє сси… Святкування Різдва з дєдом морозом та попами теж є в умовах Женевської Конвенції?», – написав Юрій Ружицький.

«Тому вони не бояться повертатись і знову вбивати наших», – вважає Меріда Калакхарі.

Раніше «Главком» написав, що в єдиному та найбільшому таборі України та Європи для військовополонених показали, як живуть та чим займаються ті, хто прийшов вбивати українців. Точне місцерозташування цієї установи, кількість полонених не розголошуються владою. Так рекомендували військові та українська розвідка.

Найперші полонені, які сюди потрапили декілька місяців тому, були впевнені, що їх очікують знущання, катування, деякі навіть вважали – їм відріжуть все, що відрізається.

Теги: полон окупанти свято капелан традиції військові розвідка

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