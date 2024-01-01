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Атака на столицю 29 грудня: кількість загиблих знову зросла

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на столицю 29 грудня: кількість загиблих знову зросла
фото: ДСНС
Рятувальники продовжують виявляти загиблих внаслідок масштабного ракетного удару по Києву 29 грудня

У столиці виявили уже 29 загиблих людей

Рятувальники продовжують виявляти загиблих внаслідок масштабного ракетного удару по Києву 29 грудня. Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Зазначається, що станом на 22:30 понеділка, 1 січня, у столиці виявили уже 29 загиблих людей.

Нагадаємо, уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 16- людей, серед них понад 45 загиблих.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Зауважимо, понеділок, 1 січня, у Києві оголошений днем жалоби. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Теги: окупанти Віталій Кличко військові Володимир Зеленський Київ

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