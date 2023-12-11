Як звільнитися з військової служби за сімейними обставинами: роз’яснення Міноборони
Військові мають подати рапорти та додати до них відповідні документи
Департамент кадрової політики Міноборони Україні повідомив, що військовослужбовці ЗСУ можуть звільнитися зі служби у зв’язку з необхідністю доглядати за хворими близькими родичами.
Зазначається, що підстави звільнення військовослужбовців зі служби, зокрема через сімейні обставини або інші поважні причини під час дії воєнного стану, визначені у статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». Відповідно до п 233 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента від 10 грудня 2008 року № 1153, військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають рапорти та документи, які підтверджують підстави звільнення.
Сімейними обставинами, які дозволяють звільнитися з військової служби, є необхідність постійного догляду за близькою людиною, яка за висновком МСЕК чи ЛКК закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду:
- за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка);
- за особою з інвалідністю ІІ групи або за особою, яка за висновком МСЕК чи ЛКК потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
- Право на звільнення з військової служби за таких сімейних обставин мають військовослужбовці:
- за призовом під час мобілізації на особливий період,
- за призовом осіб з числа резервістів в особливий період,
- за контрактом (якщо не висловили бажання продовжити військову службу).
Потребу хворої близької людини в постійному сторонньому догляді визначають медико-соціальні та лікарсько-консультативні комісії. Медико-соціальні експертні комісії вказують про потребу в сторонньому догляді особам з інвалідністю І А, Б групи в Довідці до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма 157-1/0 затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України 30.07.2012 № 577). Решті потребу в постійному сторонньому догляді визначають лікуючі лікарі та лікарсько-консультативні комісії.
Вони підтверджують відповідними висновками:
- висновок про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі (форма 080-4/о);
- висновок про наявність когнітивних порушень у громадян поважного віку, внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі (форма 080-2/о), затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 09.03.2021 № 407);
- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю І чи II груп внаслідок психічного розладу, за формою, затвердженою наказом МОЗ України від 31.07.2013 № 667.
Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.
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