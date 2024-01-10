«Мене будуть вважати божевільним». Військовий та екснардеп розповів, як виграти війну

За словами бійця, на сході є вигідні локації, куди ракетам влучити просто неможливо

Фірсов запропонував будувати підземну інфраструктуру

Колишній народний депутат Верховної Ради, а нині військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов вважає, що Україні необхідно розпочати масштабне будівництво підземної інфраструктури для військових у прифронтовій смузі. Про це захисник написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Розміщення резервного особового складу, робота складів, кадрів, харчувальні, навчальні зали, групи персоналу – усі військові у тилу мають бути та працювати тільки під землею. Та, і можливо, не тільки в прифронтових зонах, а і по всій країні також. Про поверхи, окремі будинки, відкритий простір – треба забути», – зазначив Фірсов.

Захисник зауважив, що росіяни гатять ракетами по декілька разів на день по тилу у Донецькій області, цілячись саме в логістичні тилові пункти, щоб ускладнити логістику українського війська у напрямку Авдіївки.

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«На сході є вигідні локації, куди ракетам влучити просто неможливо. За пагорбами, териконами, кар’єрними насипами. Там і треба будувати інфраструктуру для військових. І це реально», – наголосив військовий.

«Один з ізраїльських командувачів зізнавався, що для них викликають величезні складнощі саме підземні сховища у палестинців. Зрозуміти, що де знаходиться і як все це функціонує дуже важко. Що готує ворог, де зберігає зброю, де збирається для злагодженості», – додав він.

За словами військового, ніхто не знає, скільки у ворога ракет і скільки вони будуть бити по тилових пунктах. «Якісні та міцні укріпрайони на передовій і глибока інфраструктура у тилу в 50-кілометровій зоні від фронту – це основа основ, стійкості. Скільки б у ворога не було ракет, шахедів та іншого зла, що вбиває – на поле бою, це ніяк не впливатиме», – підсумував Фірсов.

Нагадаємо, ізраїльська армія виявила найбільший підземний завод із виробництва ракет у Секторі Гази.

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Крім того, ЦАХАЛ показав 55-метровий тунель ХАМАСу під лікарнею у Газі. Згодом ізраїльська армія виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу. Він має довжину приблизно чотири кілометри. При цьому в деяких місцях опускається приблизно на 50 м під землю.

Підземна споруда розташована всього за кілька сотень метрів від території Ізраїлю. ЦАХАЛ заявив, що тунель побудований із залізобетону, він є досить широким, тому навіть транспортні засоби можуть проїхати через нього. За даними ЦАХАЛу, тунель також має декілька водопровідних, електричних та комунікаційних ліній. У деяких частинах тунелю ізраїльські військові знайшли противибухові двері, які мали запобігти проникненню ізраїльських військ.