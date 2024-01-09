Пентагон повідомив, чи виведуть США війська з Іраку найближчим часом

Минулого тижня Ірак ухвалив резолюцію про виведення іноземних військ з країни

США не планують виводити свої війська з Іраку, і, як і раніше, зосереджені на місії з розгрому ІДІЛу. Про це пише Reuters

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Пентагон повідомив, що не збирається виводити американські війська з Іраку, попри те, що іракський парламент минулого тижня ухвалив резолюцію про виведення іноземних військ з країни.

«На цей момент мені невідомі якісь плани щодо виведення військ. Ми, як і раніше, зосереджені на місії з розгрому ІДІЛу. Американські війська перебувають в Іраку на запрошення уряду», – заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер.

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Представник Пентагону заявив, що йому не відомо про будь-які плани Багдада вивести американські війська з Іраку.

Нагадаємо, міністерство оборони США офіційно підтвердило знищення ватажка підтримуваного Іраном угруповання «Харакат аль-Нуджаба» в Іраку, яке здійснювало напади на американські військові об’єкти.

Раніше протиповітряна оборона збила озброєний безпілотник над аеропортом Ербіль на півночі Іраку, де дислокуються військові США та інших міжнародних сил.

Як повідомлялося, США атакували об'єкти «Хезболли» в Іраці у відповідь на обстріл.