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    Помісна церква запустила мобільний додаток з молитвами та чатом із священниками

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    Мобільний додаток має п&rsquo;ять функцій - Помісна церква запустила мобільний додаток з молитвами та чатом із священниками
    Мобільний додаток має п’ять функцій
    фото: Google Play

    Мобільний застосунок отримав назву «Моя церква»

    Православна церква України презентувала мобільний застосунок «Моя церква», який вже доступний для користувачів у Google Play. Про це йдеться у сюжеті «5 каналу».

    Мобільний додаток має п’ять функцій. Користувачі у застосунку зможуть бачити, які церкви є поблизу. Також люди бачитимуть новини церков, розклад богослужінь, церковний календар і тексти молитов.

    Крім того, застосунок пропонує слухати богослужіння онлайн.

    Також додаток містить розділ допомога 24/7. Тобто люди завжди можуть звернутися до священників за порадою або із запитаннями й отримати на них відповіді.

    У застосунку ще є особистий кабінет, де користувачі можуть не тільки персоналізувати додаток, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.

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    Теги: церква Українська православна церква православна церква смартфон діджиталізації
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    Помісна церква запустила мобільний додаток з молитвами та чатом із священниками