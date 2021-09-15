Помісна церква запустила мобільний додаток з молитвами та чатом із священниками

Мобільний застосунок отримав назву «Моя церква»

Православна церква України презентувала мобільний застосунок «Моя церква», який вже доступний для користувачів у Google Play. Про це йдеться у сюжеті «5 каналу».

Мобільний додаток має п’ять функцій. Користувачі у застосунку зможуть бачити, які церкви є поблизу. Також люди бачитимуть новини церков, розклад богослужінь, церковний календар і тексти молитов.

Крім того, застосунок пропонує слухати богослужіння онлайн.

Також додаток містить розділ допомога 24/7. Тобто люди завжди можуть звернутися до священників за порадою або із запитаннями й отримати на них відповіді.

У застосунку ще є особистий кабінет, де користувачі можуть не тільки персоналізувати додаток, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.