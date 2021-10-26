«Батько наш Бандера»: львівські священники приєдналися до патріотичного флешмобу (відео)

Свій флешмоб отці організували до Дня капелана, який святкує церква 25 жовтня

В Україні вже другий тиждень поспіль не втрачає популярності флешмоб «Батько наш – Бандера». На цей раз до флешмобу також долучилися військові священники-капелани ПЦУ з Дрогобиччини. Вони заспівали пісню одразу біля пам'ятника Степанові Бандері у Дрогобичі.

Свій флешмоб отці організували до Дня капелана, який святкує церква 25 жовтня.

Також до патріотичного флешмобу «Батько наш – Бандера» долучилися студенти музичної академії Лисенка. Пісню заспівали понад 50 студентів вишу. В академії кажуть, що взяти участь у флешмобі хотіла набагато більша кількість студентів, але цього не дозволили карантинні обмеження.

Нещодавно депутати від «Європейської солідарності» повторили приклад львівських школярів і заспівали на камеру «Батько наш – Бандера». Відео, яке нардепи записали в сесійній залі, опублікував Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, учні однієї з Львівських шкіл заспівали на камеру «Батько наш – Бандера» та стали зірками українського TikTok. Дівчата почули про флешмоб близько місяця тому, і пісня їм сподобалась.

Школярки записали відео під відповідний музичний ряд і поділилися ним у мережі. Ролик миттєво став популярним.

Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

Тим часом, на Тернопільщині знайшли фото юного Степана Бандери.