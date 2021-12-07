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    Патріарх Варфоломій озвучив нездійсненну мрію російського православ’я

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    Вселенський патріарх Варофломій зазначив, що російська церква завжди буде п'ятою у системі православних Церков - Патріарх Варфоломій озвучив нездійсненну мрію російського православ’я
    Вселенський патріарх Варофломій зазначив, що російська церква завжди буде п'ятою у системі православних Церков
    фото з відкритих джерел

    Патріарх Варфоломій:«Константинополь завжди буде Першою церквою у системі православних Церков, а сестринська російська церква завжди буде п'ятою»

    Росія прагне керувати світовим православ'ям, проте ця мрія нездійсненна. Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій під час спілкування з журналістами у своїй резиденції в Стамбулі, пише LB.ua.

    «Цього ніколи не станеться, тому що канони православної Церкви та всі дії Церкви протягом століть віддали першість Константинополю. Блаженніший архієпископ Кіпру сказав, що ця ситуація, така структура Православної Церкви «зацементована». Вона зафіксована і незмінна», – наголосив патріарх.

    Вселенський патріарх Варофломій також додав, що російська церква завжди буде п'ятою у системі православних Церков, а першість матиме Константинополь.

    «Константинополь завжди буде Першою церквою у системі православних Церков, а сестринська російська церква завжди буде п'ятою. У нас немає проблем із росіянами. Вони – діти Константинополя. Як і ви (українці), як всі церкви на Балканах отримали християнське Світло з Константинополя та всі отримали автокефалію з Константинополя. Чому б і Україні зараз не отримати автокефалію у Константинополі? В чому різниця?»,– уточнив патріарх.

    Раніше Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Константинополь ніколи не визнавав церковної влади Москви над Україною.

    Патріарх Варфоломій заявив, що Константинополь ніколи не втручатиметься у внутрішні справи Української православної церкви, адже вона повністю незалежна.

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    Теги: Росія церква РПЦ українці Вселенський патріарх Варфоломій
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    Патріарх Варфоломій озвучив нездійсненну мрію російського православ’я