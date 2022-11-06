Пиячать і стріляють по своїх: окупант похвалився дружині подвигами на війні  

Перехоплена розмова свідчить, що вороги самі себе б'ють

Російські війська на фронті пиячать, тому часто влаштовують перестрілки між собою. Окупанти скаржаться на неорганізованість. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський військовий 239-го мотострілецького полку розповів дружині про ситуацію на Херсонському напрямку. Мовляв, ЗСУ вдалим ударом поранили 35 окупантів. Всі вони родом з міста Міас Челябінської області. При цьому він зазначає, що окупанти самі винні.

Солдат зізнається, що російські війська на фронті пиячать. Через це часто виникають конфлікти та перестрілки.

«Да пи***ць, що тут вчора відбувалося. Начпрод є у нас тут. Ну, хто видає на цю хавку. Йому вчора прикладом разів шість дали», – сказав окупант.

Дружина хвилюється, що така поведінка на передовій може бути небезпечною. Проте росіянин зазначає, що пияцтво – це масове явище серед російських військових.

«Тут же зліва від нас «розвідоси». Ну, розвідка. Я вночі піднімаюсь, десь близько 12 вечора – стрільба йде біля нас прямо. Виявляється, там «розвідоси» пішли за провізією і дивляться у нічник, і переплутали з хо*лами. Давай один в одного х**чить», – розповів солдат РФ.

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.