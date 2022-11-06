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Окупанти депортують жителів Херсонщини до РФ: Генштаб повідомив деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти депортують жителів Херсонщини до РФ: Генштаб повідомив деталі
Так званій евакуації підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя
фото ілюстративне

У деяких населених пунктах Херсонщини рашисти глушать зв'язок

Російські загарбники примусово вивозять цивільне населення із тимчасово окупованої території Херсонської області. Цю інформацію підтверджує Генштаб ЗСУ.

«Окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій евакуації підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим із подальшим переселенням на територію Російської Федерації», –  йдеться у зведенні.

Крім того, рашисти в деяких населених пунктах регіону знищили вишки українських операторів мобільного зв'язку, а абонентам російських операторів у Херсоні 5 листопада розіслали повідомлення про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін відкрито заявив про депортацію жителів Херсона. Він зненацька заявив, що «цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів».

До слова, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: Херсонщина війна росія окупанти Україна

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