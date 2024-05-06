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«Це робота на стороні ворога»: мережа відреагувала на футболки із написом «ухилянт»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Це робота на стороні ворога»: мережа відреагувала на футболки із написом «ухилянт»
Користувачі радять в пакунки з футболками із написом «ухилянт» одразу вкладати повістку
фото з відкритих джерел

«Люди, які носять такі футболки, нічим не відрізняються від навідників, що здають позиції росіянам»

В Україні почали продавати через інтернет футболки із написом «ухилянт», і ті, хто купують та одягають їх, стає солдатом російських військ. Таку думку висловив у себе в Facebook фінансовий експерт Сергій Фурса.

Фурса нагадав, що основний удар росіян на інформаційному фронті йде на зрив мобілізації.

«Чи це психологічний захист, коли ти втомився боятися і зневажати себе й у відповідь ти демонстративно вдягаєш таку футболку, починаючи пишатись тим, за що тобі було соромно? Допомагаючи тим самим ворогу поширювати зневіру і зривати мобілізацію? Якщо ти сам боїшся, то чи варто тоді показати всім, що ти пишаєшся? Але коли ти боїшся і ховаєшся, ти принаймні відповідаєш тільки за себе. За свій тихий страх. А коли вдягаєш таку футболку, то ти виходиш на бій на стороні ворога. Ти стаєш солдатом російських військ», – наголосив фінансовий експерт.

Сергій Фурса додав, що вважає правильним, щоби тих, хто носить такі футболки, «першими затягували в буси», а до бізнесу, що дозволив собі виробляти такі футболки, прийшла СБУ.

«Це робота на стороні ворога»: мережа відреагувала на футболки із написом «ухилянт» фото 1
фото: Sergey Fursa/Facebook

«Це не ліберально. Але такі речі переходять будь-яку межу. Це робота на стороні ворога під час війни. Люди, які носять такі футболки, чи люди, що їх виготовляють та продають, нічим не відрізняються від навідників, що здають позиції росіянам», – вважає він.

Філософ, перекладач та громадський діяч Олексій Панич переконаний, що продаж футболок з написом «ухилянт» – це насправді непогана ідея, але, додав він, її потрібно лише трохи допрацювати. Він заявив, що кур'єрську доставку мають здійснювати лише працівники ТЦК, а в пакунки, відправлені «Новою Поштою», потрібно одразу вкладати повістку замовнику (або чоловіку замовниці). Окрім того, вважає Панич, всі  бази даних замовників треба регулярно передавати у ТЦК.

Нагадаємо, українські правоохоронні органи розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення.

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Теги: інтернет ухилянти

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