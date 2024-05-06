На Волині віднайдено історичну пам'ятку часів Київської Русі

Знахідку планують відправити до Національного музею історії України

Вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів виявили на Волині. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«Зусиллями прокурорів Луцької окружної прокуратури віднайдено історичну пам’ятку – вирізьблену кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів», – йдеться у повідомленні.

Унікальну знахідку планують відправити до Національного музею історії України. В установі проведуть дослідження щодо її наукової, культурної, художньої та історичної цінності.

Правоохоронці вже раніше врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ століття. На ній зображено Святого Воїна. Цей артефакт також є пам’яткою періоду саме Київської Русі. Обидва артефакти віднайшли під час розслідування кримінального провадження. Поліцейські проводять й надалі розслідування.

Нагадаємо, у Подільському районі біля села Флора на Одещині історик, член ГО «Краєзнавці Одещини» Сергій Жосан знайшов «Флоранський скарб» – срібні монети часів Кримського ханства. Про це йдеться у дописі ГО «Краєзнавці Одещини».

«Скарб складається зі 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму в 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І», – йдеться у повідомленні.

Також Херсонський обласний краєзнавчий музей отримав старовинний гарман, який виявив на території області український військовий, що служить у ТрО. Про це музей повідомив на Facebook-сторінці.

«Кожного дня ми переконуємося, що українські військові – найкращі в світі! Вони не тільки мужні, а й освічені, дбають про нашу безпеку і збереження культурної спадщини України. Сьогодні завдяки нашим воїнам музей поповнився масштабним і вагомим експонатом», – йдеться у повідомленні.