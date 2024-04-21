Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міністр анонсував нові обмеження для ухилянтів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міністр анонсував нові обмеження для ухилянтів
Кабмін напрацьовує зміни до деяких постанов, які стосуватимуться ухилянтів
фото з відкритих джерел

Для отримання деяких адміністративних послуг необхідно буде мати військово-облікові документи

Урядовці працюють над новими обмеженнями для тих, хто ухиляється від мобілізації та служби у війську. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

За словами очільника Мін'юсту, нові обмеження будуть передбачати необхідність мати військово-облікові документи для отримання деяких адміністративних послуг. Нині уряд напрацьовує зміни до своїх постанов.

«У мене немає сумнівів у тому, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків – у тому плані, що зараз різні міністерства напрацьовують зміни у постанови Кабміну, зміни у регулюванні, які встановлять передумовою надання окремих адміністративних послуг надання військово-облікового документа», – зазначив Малюська.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

Читайте також: 

Теги: мобілізація ухилянти військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фермери наголошують, що працівники з Азії чи Африки не зможуть вирішити проблему, так як «декого з них цікавлять лише документи та можливість поїхати до Західної Європи»
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці
18 квiтня, 17:33
Під час перевірки документів прикордонники виявили, що посвідчення «Червоного Хреста» підроблені
На Закарпатті чоловіки хотіли перетнути кордон, представившись волонтерами «Червоного Хреста»
12 квiтня, 01:54
Новий закон про мобілізацію, масований удар по Трипільській ТЕС. Головне за 11 квітня
Новий закон про мобілізацію, масований удар по Трипільській ТЕС. Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:00

Політика

Міністр анонсував нові обмеження для ухилянтів
Міністр анонсував нові обмеження для ухилянтів
Авторка закону про демобілізацію побачила приховані резерви ЗСУ: воює лише п'ята частина
Авторка закону про демобілізацію побачила приховані резерви ЗСУ: воює лише п'ята частина
Американське лідерство є життєво важливим, щоб у світі зберігся міжнародний порядок – Зеленський
Американське лідерство є життєво важливим, щоб у світі зберігся міжнародний порядок – Зеленський
Звільнення у Кабміні: Верещук прокоментувала чутки про своє нове призначення
Звільнення у Кабміні: Верещук прокоментувала чутки про своє нове призначення
Обмеження роботи онлайн-казино: Зеленський підписав указ
Обмеження роботи онлайн-казино: Зеленський підписав указ
Американський дипломат оцінив строки вступу України до НАТО
Американський дипломат оцінив строки вступу України до НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін: роз’яснення
19K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
15K
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
14K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
12K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9909
У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Сьогодні, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Вчора, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua