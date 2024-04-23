Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Сенсаційне рішення: батько сімох неповнолітніх дітей не має права на відстрочку від мобілізації

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Сенсаційне рішення: батько сімох неповнолітніх дітей не має права на відстрочку від мобілізації
У суді чоловік визнав вину. Повідомив, що на відправку до війська не прибув, оскільки має на утриманні семеро неповнолітніх дітей
фото: depositphotos.com

Феміда визнала винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу

На Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у середині січня 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього представник ТЦК вручив військовозобов’язаному «бойову» повістку, яка передбачала відправку до військової частини. Однак багатодітний батько проігнорував виклик і не з’явився без поважних причин.  

У суді чоловік визнав вину. Повідомив, що на відправку до війська не прибув, оскільки проживає спільно з цивільною дружиною, має на утриманні семеро неповнолітніх дітей, за яких хвилюється. Найстаршій дитині – 14 років, наймолодшій – 2 роки.

Обвинувачений додав: офіційно не записаний як батько дітей тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Окремо він зауважив, що є єдиним годувальником сім’ї, працює на сільськогосподарських роботах, де допомагає вирощувати городину.

У суді було підтверджено факт проживання обвинуваченого однією сім’єю з цивільною дружиною та її неповнолітніми дітьми. Відповідну довідку видав виконавчий комітет Козельщинської селищної ради.

Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними. Шлюбні стосунки не оформляли, бо «не думали, що це має якесь значення», зізналася жінка. За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.

Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Адже його батьківство не доведено відповідним законним чином (на підставі ст. 122 чи ч. 2 ст. 125, ст. 126 Сімейного кодексу України).

Після ухвалення вироку суд поклав на багатодітного батька низку обов’язків. Зокрема, він повинен повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Як відомо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Як повідомляв «Главком», у Хмельницькій області суд визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову за мобілізацією. Обвинувачений заявив: не вважає законними укази президента про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, оскільки Україна офіційно не оголосила війну. Самі укази назвав «авторськими творами, а не законами і не обов’язкові до виконання».

Раніше на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Крім цього, суд на Волині звернувся до тлумачного словника, трактуючи ухилення від мобілізації.

Читайте також:

Теги: вирок ухилянти війна Полтавщина мобілізація батько діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди починають непокоїтись про корупцію, а не про війну
Мобілізація у пастці ілюзій
11 квiтня, 13:33
Патріарх РПЦ Кирило раніше заявляв, що багатодітність – це ідеал сім'ї
Кирило обіцяє розплодити росіян до 600 млн. осіб
28 березня, 14:05
Що робити ‎обмежено придатним через скасування статусу: пояснення Міноборони
Що робити ‎обмежено придатним через скасування статусу: пояснення Міноборони
4 квiтня, 15:33
Пошкоджено багатоповерхівки та АЗС: поліція показала наслідки атаки на Харків (фото)
Пошкоджено багатоповерхівки та АЗС: поліція показала наслідки атаки на Харків (фото)
6 квiтня, 04:17
Як зазначає видання, FPV-дрони, які використовують ЗСУ, мають невисоку ефективність
Україна в останні місяці знищила більшість російських танків FPV-дронами – ЗМІ
9 квiтня, 19:45
Росія знову намагалася знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції
Окупанти атакували два термінали в порту «Південний» на Одещині
19 квiтня, 22:01
Безугла стала на бік Ганни Маляр
Маляр довела до сліз дружину військового, Безугла втрутилася в конфлікт
14 квiтня, 15:33
Фермери наголошують, що працівники з Азії чи Африки не зможуть вирішити проблему, так як «декого з них цікавлять лише документи та можливість поїхати до Західної Європи»
Польські фермери у розпачі: через воєнний стан українці не приїдуть на збір полуниці
18 квiтня, 17:33
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
20 квiтня, 13:49

Кримінал

Сенсаційне рішення: батько сімох неповнолітніх дітей не має права на відстрочку від мобілізації
Сенсаційне рішення: батько сімох неповнолітніх дітей не має права на відстрочку від мобілізації
Суд зменшив заставу Коломойському
Суд зменшив заставу Коломойському
На Хмельниччині настоятель храму Московської церкви отримав підозру
На Хмельниччині настоятель храму Московської церкви отримав підозру
Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці
Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині
Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
23K
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
17K
У Києві пролунали вибухи відразу після оголошення тривоги
16K
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
13K
Стало відомо, чому Коломойського не випускають із СІЗО
12K
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua