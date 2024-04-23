Сенсаційне рішення: батько сімох неповнолітніх дітей не має права на відстрочку від мобілізації

У суді чоловік визнав вину. Повідомив, що на відправку до війська не прибув, оскільки має на утриманні семеро неповнолітніх дітей

Феміда визнала винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу

На Полтавщині суд визнав винним батька сімох неповнолітніх дітей в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, яке замінив на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у середині січня 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Після цього представник ТЦК вручив військовозобов’язаному «бойову» повістку, яка передбачала відправку до військової частини. Однак багатодітний батько проігнорував виклик і не з’явився без поважних причин.

У суді чоловік визнав вину. Повідомив, що на відправку до війська не прибув, оскільки проживає спільно з цивільною дружиною, має на утриманні семеро неповнолітніх дітей, за яких хвилюється. Найстаршій дитині – 14 років, наймолодшій – 2 роки.

Обвинувачений додав: офіційно не записаний як батько дітей тому що, шлюб з дружиною не реєстрували. Усі діти носять прізвище матері. Чоловік визнав, що не реєстрував шлюб, бо це вплинуло би на соціальні виплати на дітей.

Окремо він зауважив, що є єдиним годувальником сім’ї, працює на сільськогосподарських роботах, де допомагає вирощувати городину.

У суді було підтверджено факт проживання обвинуваченого однією сім’єю з цивільною дружиною та її неповнолітніми дітьми. Відповідну довідку видав виконавчий комітет Козельщинської селищної ради.

Також Феміда допитала цивільну дружину обвинуваченого, яка заявила: всі семеро дітей є їхніми спільними. Шлюбні стосунки не оформляли, бо «не думали, що це має якесь значення», зізналася жінка. За її словами, чоловік бере участь у їх вихованні, забезпечує та утримує, постійно їй допомагає.

Разом із тим суд заявив, що обвинувачений не має права на відстрочку від мобілізації як батько, на утриманні якого перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Адже його батьківство не доведено відповідним законним чином (на підставі ст. 122 чи ч. 2 ст. 125, ст. 126 Сімейного кодексу України).

Після ухвалення вироку суд поклав на багатодітного батька низку обов’язків. Зокрема, він повинен повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Як відомо, в Україні право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Як повідомляв «Главком», у Хмельницькій області суд визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову за мобілізацією. Обвинувачений заявив: не вважає законними укази президента про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, оскільки Україна офіційно не оголосила війну. Самі укази назвав «авторськими творами, а не законами і не обов’язкові до виконання».

Раніше на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Крім цього, суд на Волині звернувся до тлумачного словника, трактуючи ухилення від мобілізації.