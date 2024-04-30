Генпрокурор повідомив, скільки в Україні відкрито кримінальних справ щодо ухилянтів

За 3 місяці 2024 року правоохоронці відкрили 1526 справ щодо ухилянтів

Українські правоохоронні органи розпочали майже 11,3 тис. кримінальних проваджень через ухилення від призову чи порушення військового обліку з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора на запит NV.

Найбільше справ за ст. 336. Кримінального кодексу (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період) правоохоронці відкрили у 2023 році. За другий рік війни було розпочато 6745 кримінальних проваджень через ухилення від призову.

Зазначається, що найбільше правопорушень виявили у Закарпатській (660), Миколаївській (637) та Дніпропетровській (635) областях.

У 2022 році було відкрито 2431 справу за ст. 336 ККУ. Лідерами антирейтингу стали Закарпатська (363) та Дніпропетровська області (254).

За 3 місяці 2024 року правоохоронці відкрили 1526 справ щодо ухилянтів. Найбільше правопорушень виявили у Дніпропетровській області (165).

При цьому під час війни відкривали справи щодо ухилянтів й за іншими статтями Кримінального кодексу. Зокрема, щодо порушення ст. 337 (ухилення від військового обліку або спеціальних зборів). У 2022 році правоохоронці розпочали 60 справ щодо порушення цієї статті, з них 13 у Києві. Наступного року таких справ відкрили у 4 рази більше, тобто 261. При чому антилідером стала Закарпатська область зі 125 такими порушеннями. Протягом січня-березня 2024 таких справ відкрили 176, найбільше у Житомирській області (78).

Також в Україні розслідували й справи за ст. 335 (ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу). У 2022 році було відкрито 92 кримінальних провадження за цією статтею. Найбільше порушень виявили у Львівській і Закарпатській областях, по 13.

У 2023 році відкрили дві такі справи, у Житомирській та Чернівецькій областях. У 2024 році (у період з січня по березень) було відкрито одне таке провадження у Житомирській області.