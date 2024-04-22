У Києві планують ремонт тунелю між двома станціями метро: чи зупинять рух поїздів

«Почайна» є важливим транспортним вузлом для киян, які живуть на Лівому березі

Остаточні проектні рішення визначать після державної експертизи

У Києві будуть капітально ремонтувати тунель між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка», проте повністю зупиняти рух поїздів не планують. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» були введені в експлуатацію у 1980 році і потребують планового капітального ремонту частини ділянки тунелю.

«Капітальний ремонт тунелів між цими станціями, який планували заздалегідь, виконуватимуть без зупинки руху поїздів. Остаточні проектні рішення визначать після державної експертизи», – повідомили в прес-службі.

У КМДА додали, що наразі ці станції та перегінні тунелі працюють у звичайному режимі як для пасажирських перевезень, так і для цілодобового укриття населення під час повітряної тривоги.

«Київський метрополітен завчасно інформуватиме пасажирів про початок ремонтів та інших робіт, що можуть вплинути на режим роботи метро», – пообіцяли в прес-службі.

Раніше «Комерсант український», посилаючись на власне джерело у КМДА, повідомив про підготовку до закриття кількох станцій на «синій» лінії Київського метрополітену.

За інформацією інтернет-ресурсу, мова йде про станції метро «Почайну» та «Тараса Шевченка». Є також питання до технічного стану «Поштової площі», яка зазнає високого навантаження через щільний автомобільний трафік, незавершену транспортну розвʼязку та офісні новобудови.

Що відомо про станції «Почайна» та «Тараса Шевченка»

«Тараса Шевченка» — 19-та станція Київського метрополітену. Розташована на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями «Почайна» та «Контрактова площа». Відкрита 19 грудня 1980 року.

Станція з одним вестибюлем, суміщеним з підземним переходом на Межигірську вулицю.

Згідно з перспективним планом розвитку метрополітену, у майбутньому станція має стати частиною пересадного вузла на станцію «Подільська» Подільсько-Вигурівської лінії. Проєктом передбачено спорудження двох пересадних вузлів, обладнаних сходами, ескалаторами та ліфтами. Станція «Тараса Шевченка» підлягатиме реконструкції.

«Почайна» — 20-та станція Київського метрополітену. Розташована на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями «Оболонь» та «Тараса Шевченка». Відкрита 19 грудня 1980 року. До 2018 року мала назву «Петрівка».

«Почайна» є важливим транспортним вузлом для киян, які живуть на Лівому березі.

Нагадаємо, київська влада виділить на ремонт тунелю між станціями метро «Либідська» і «Деміївська» майже 400 млн грн. Як зазначив Тимченко, згідно з розпорядженням №281 Київської міської військової адміністрації від 01.04.2024 гроші виділяються саме з резервного фонду міста.

Нагадаємо, рух метрополітену, зокрема на пошкодженій ділянці синьої гілки між станціями «Деміївська» та «Либідська», мають відновити до кінця літа цього року.

Зокрема, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні. З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

Як повідомлялося, КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.