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На Закарпатті чоловіки хотіли перетнути кордон, представившись волонтерами «Червоного Хреста»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Закарпатті чоловіки хотіли перетнути кордон, представившись волонтерами «Червоного Хреста»
Під час перевірки документів прикордонники виявили, що посвідчення «Червоного Хреста» підроблені
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

За словами чоловіків, вони їхали в пункт пропуску «Дякове», щоб отримати гуманітарну допомогу

На Закарпатті прикордонники зупинили п’ятьох українців, які хотіли перетнути кордон за допомогою підроблених документів благодійної організації «Червоний Хрест». Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

На контрольному посту неподалік кордону з Румунією прикордонники зупинили для перевірки п’ятьох чоловіків: двох жителів Донеччини та трьох вихідців з Київщини, Херсонщини й Миколаївщини.

За словами чоловіків, вони їхали в пункт пропуску «Дякове», щоб перетнути кордон та отримати гуманітарну допомогу.

Втім під час перевірки документів прикордонники виявили, що посвідчення підроблені.

Чоловіків передали співробітникам Національної поліції за фактом виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 358, 332 та 445 ККУ.

Нагадаємо, працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. 

Як стало відомо, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу. 

Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали таксиста, який намагався переправити до Словаччини чоловіка.

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Теги: ухилянти кордон червоний хрест прикордонники

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