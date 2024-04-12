Тікали у Придністровʼя. На Одещині перекрили лазівку для ухилянтів

Як встановили правоохоронці, фігуранти домовлялися з бажаючими про місце зустрічі і привозили в приватний будинок неподалік від місця незаконного перетину

Коштувала така послуга від семи до десяти тисяч доларів – в залежності від терміновості виїзду

На Одещині поліцейські ліквідували нелегальну схему переправляння ухилянтів через невизнане Придністровʼя. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

«До складу злочинного угрупування увійшло четверо мешканців села Кучурган, яке розташоване на кордоні з тимчасово окупованою частиною Молдови. Для пошуку «клієнтури» спільники створили телеграм-канал, де і надавали інструкції по часу, місцю та умовам перетину», – йдеться у повідомленні поліції.

Як встановили правоохоронці, фігуранти домовлялися з бажаючими про місце зустрічі і привозили в приватний будинок неподалік від місця незаконного перетину. В свою оборудку залучили громадянина Молдови, який вночі переправляв ухилянтів через Кучурганське водосховище на власному катері. Коштувала така послуга від семи до десяти тисяч доларів – в залежності від терміновості виїзду. Оплата здійснювалася в криптовалюті.

Фігуранти ретельно перевіряли осіб, що звернулися до них для перетину кордону і постійно змінювали мобільні термінали та номери сім-карт, але це не завадило слідчим Нацполіції встановити причетних до злочину і затримати їх під час спроби незаконного перевезення за межі України чергових пʼяти чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації.

Крім того, було проведено ряд невідкладних обшуків, в ході яких слідчі вилучили мобільні телефони з доказами вчинення злочинів. Поліцейські оголосили про підозру одному з співорганізаторів за незаконне переправлення через кордон, вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна).

Досудове розслідування триває: наразі встановлюється місцезнаходження інших учасників злочину, вирішуються питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.