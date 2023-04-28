Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав чотири карети швидкої допомоги

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав чотири карети швидкої допомогиВолонтерська ініціатива
Передав машини волонтер, власник фінансової компанії Богдан Мисліцький
Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав 4 карети швидкої допомоги – вони будуть використовуватись у першу чергу для транспортування критично важкохворих пацієнтів, а також для виїзних консультацій, які проводять спеціалісти на деокупованих територіях. Передав машини волонтер, власник фінансової компанії Богдан Мисліцький.
«Передали чотири машини, скоро передамо ще п'яту, вона зараз у ремонті. Всі машини перед передачею ми ремонтуємо: міняєм гальмівну систему, колеса, вузли моторного відсіку, охолоджувальні, гальмівні рідини, ходову систему. Передаєм машини абсолютно на ходу, щоб експлуатація була довга і безпроблемна», – розповідає Богдан.
Він знайшов, викупив та доставив в Україну вже понад 100 автомобілів швидкої, а також дрони, тепловізори, військову форму і амуніцію, засоби зв’язку та інше, витративши на це 22 млн гривень.
Авто та спорядження направляються на різні підрозділи – в ГУР, прикордонникам, у військові шпиталі та лікарні, які займаються лікуванням військових.
«Ці машини в першу чергу будуть транспортувати до нас в кардіоцентр критично важких хворих з регіонів, щоб вони змогли отримати повноцінну кардіологічну і кардіохірургічну допомогу, а також з пологових будинків, де діти народжені з критичними вадами серця. Також ці машини будуть залучені до програми виїзних консультацій. Адже наші спеціалісти в складі високопрофільних кардіологічних і кардіохірургічних бригад виїжджають в деокуповані регіони та в регіони, де проводяться активні бойові дії, для проведення консультацій», – каже медичний директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Андрій Максименко.
Також, за словами Максименка, за можливості машини будуть переоснащені до того рівня, який дозволить транспортувати кардіобригади на місце призначення, і на місці проводити діагностичні маніпуляції або кардіохірургічні втручання.
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