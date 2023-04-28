Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав чотири карети швидкої допомоги

Передав машини волонтер, власник фінансової компанії Богдан Мисліцький

Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав 4 карети швидкої допомоги – вони будуть використовуватись у першу чергу для транспортування критично важкохворих пацієнтів, а також для виїзних консультацій, які проводять спеціалісти на деокупованих територіях. Передав машини волонтер, власник фінансової компанії Богдан Мисліцький.

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«Передали чотири машини, скоро передамо ще п'яту, вона зараз у ремонті. Всі машини перед передачею ми ремонтуємо: міняєм гальмівну систему, колеса, вузли моторного відсіку, охолоджувальні, гальмівні рідини, ходову систему. Передаєм машини абсолютно на ходу, щоб експлуатація була довга і безпроблемна», – розповідає Богдан.

Він знайшов, викупив та доставив в Україну вже понад 100 автомобілів швидкої, а також дрони, тепловізори, військову форму і амуніцію, засоби зв’язку та інше, витративши на це 22 млн гривень.

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Авто та спорядження направляються на різні підрозділи – в ГУР, прикордонникам, у військові шпиталі та лікарні, які займаються лікуванням військових.

«Ці машини в першу чергу будуть транспортувати до нас в кардіоцентр критично важких хворих з регіонів, щоб вони змогли отримати повноцінну кардіологічну і кардіохірургічну допомогу, а також з пологових будинків, де діти народжені з критичними вадами серця. Також ці машини будуть залучені до програми виїзних консультацій. Адже наші спеціалісти в складі високопрофільних кардіологічних і кардіохірургічних бригад виїжджають в деокуповані регіони та в регіони, де проводяться активні бойові дії, для проведення консультацій», – каже медичний директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Андрій Максименко.

Також, за словами Максименка, за можливості машини будуть переоснащені до того рівня, який дозволить транспортувати кардіобригади на місце призначення, і на місці проводити діагностичні маніпуляції або кардіохірургічні втручання.