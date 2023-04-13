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Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці
Волонтерка та авторка низки книг (як от «Любов на лінії вогню», «Казки Донбасу», «Добробати») Василіса Мазурчук
фото з відкритих джерел

У соцмережах вирує скандал довкола жінки, яка принизила вбитого росіянами захисника

Днями українців жахнуло відео, на якому російські окупанти відрізають голову живому українському військовополоненому, проте знайшлися й ті, хто примудрився розкритикувати бійця. Так у скандал втрапила нібито ексспікерка полку «Дніпро-1» та добровольчого батальйону «Донбас», волонтерка Василіса Мазурчук.

Зазначимо, що у батальйоні «Донбас» між тим спростували, що жінка коли-небудь в них працювала і загалом не має стосунку до військового підрозділу.

Мазурчук заявила, що воїн не повинен кричати про те, як йому боляче, а має померти із фразою «Слава Україні». На її думку, українські солдати мають гинути по-голівудськи – нескореними, як у фільмах.

Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці фото 1

Після подібної заяви волонтерка нарвалася на шквал критики від співвітчизників, проте заявила, що вибачатися не стане, як і видаляти свої повідомлення.

«Я не збираюся нічого видаляти, тому що краще померти стоячи, ніж жити на колінах», – написала вона.

Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці фото 2

Примітно, що жодного із двох попередніх дописів жінки на її сторінці більше немає. 

Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці фото 2

Зауважимо, що за короткий час дописи жінки набрали тисячі гнівних коментарів.

Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці фото 4
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці фото 5

Обурені українці намагалися пояснити жінці її ганебні слова, а також запропонували стати прикладом для інших полонених.

Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці фото 6
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці фото 7
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці фото 8

Прокоментував пост Мазурчук і колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці фото 9

Користувачі мережі звернули увагу на те, що жінка навіть не перебуває в Україні, а поїхала до Ірландії. При цьому вони закликали посольство України в цій країні звернути увагу на висловлювання Мазурчук, а інші порекомендували їй не повертатися на батьківщину.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня проросійські ресурси поширили відео, на якому вбивають українського військового: живому чоловіку відрізали ножем голову. На відео – люди у військовій формі, які розмовляють російською та мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, імовірно, запис могли зробити певний період тому.

Українські правоохоронці вже розпочали досудове розслідування щодо страти українського військового. Його особу поки не встановили.

Крім того, журналісти американського видання CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, найманці ПВК «Вагнер» стратили двох українських військових. Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані ще й руки.

Це не вперше в мережі з'являються відео розправи над українськими військовополоненими. Наприклад, у березні 2023 року поширили відео, на якому чоловік у формі української армії говорить «Слава Україні!», після чого його одразу розстрілюють. СБУ ідентифікувала особу розстріляного – це Олександр Мацієвський, який є уродженцем Молдови. Він був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області. 

Читайте також: Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
Теги: військові скандал

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