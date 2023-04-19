Перші американські БМП Bradley вже в Україні – Пентагон

У якій кількості бойові машини США були доставлені в Україну наразі не відомо

Частина броньованих машин М2 Bradley від США, вже прибула в Україну. Але їх кількість не вказується. Про це заявив представник Пентагону Чарлі Дітца виданню The War Zone.

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«Так, ми можемо підтвердити, що частина Bradley прибула», - заявив посадовець.

Таким чином, Пентагон дав перше офіційне підтвердження того, що бойові машини піхоти Bradley дійсно перебувають в Україні.

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При цьому коли ці БМП були доставлені в Україну та в якій кількості Дітц не сказав, відклавши ці запитання до Міністерства оборони України.

Варто зауважити, що США пообіцяли Україні 113 Bradley, включаючи 109 варіантів M2A2-ODS-SA і чотири версії BFIST.

Bradley – це головна бойова машина піхоти армії США. Вона надійшла на озброєння в 1981 році, отримавши назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі. M2 Bradley призначена для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалася американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку. Вона має традиційну для БМП схему: моторно-трансмісійне відділення розташовується попереду, а екіпаж та десант - у кормовій частині. Машину обслуговує екіпаж з трьох осіб, ще до 7 осіб десанту вона здатна перевозити.

Нагадаємо, на початку січня президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.

Як повідомлялося раніше, станом на січень США у двох пакетах оголосили про передачу більше сотні бойових машин M2A2 Bradley. Передбачалося, що для вітчизняних військових організують кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині. Навчання українських екіпажів уже розпочалося.