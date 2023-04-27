Китай поглибить і розширить військові зв'язки ще з однією країною
Міністерство оборони Китаю зробило заяву під час першого візиту командувача армією Пакистану генерала Саєда Асіма Муніра до Пекіна
Китай заявляє, що співпрацюватиме з пакистанськими військовими для «подальшого поглиблення та розширення» взаємних інтересів двох націй і спільного захисту регіонального миру та стабільності. Про це пише видання Al Jazeera.
У заяві міністерства оборони Китаю в середу йдеться, що Чжан Юся, віце-голова Центральної військової комісії Китаю, зробив ці коментарі під час зустрічі з головнокомандувачем армії Пакистану генералом Сайедом Асімом Муніром, який перебуває з першим візитом у Пекіні.
«Відзначаючи, що Китай і Пакистан є стратегічними партнерами та близькими друзями в будь-яку погоду, Чжан сказав, що незалежно від того, як змінюється міжнародна ситуація, Китай завжди надає Пакистану пріоритет у своїй сусідській дипломатії», – йдеться в заяві.
У іншій заяві, опублікованій міжвідомчим відділом зв’язків із громадськістю пакистанської армії (ISPR), говориться, що Муніра тепло зустріли та представили в почесну варту після його прибуття до штабу Народно-визвольної армії в Пекіні в середу.
«Були обговорені питання взаємних інтересів безпеки та військового співробітництва. Обидва військові командири підтвердили необхідність підтримки миру та стабільності в регіоні та посилення міжвійськового співробітництва», – зазначено в заяві Пакистану. ISPR повідомила, що Мунір проведе подальші зустрічі з військовими в Китаї, щоб зміцнити «давні відносини між двома військовими» під час свого чотириденного візиту.
Мухаммад Фейсал, зовнішньополітичний аналітик із Ісламабаду та уважний спостерігач за пакистансько-китайськими зв’язками, сказав Al Jazeera візит Муніра є вирішальним, оскільки відбувається на тлі політичної, економічної та безпекової кризи в Пакистані.
«Останнім часом залежність Пакистану від Китаю щодо економічної стабільності та координації регіональної безпеки зросла перед лицем фінансових проблем, нової загрози тероризму та викликів, зосереджених на Індії», – сказав він.
Пакистан і Китай мають постійні прикордонні суперечки з Індією, що часто загрожує регіональній безпеці. Попередник Муніра, генерал Камар Джавед Баджва відвідав Китай за два місяці до своєї відставки в листопаді минулого року. Того місяця прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф також відвідав Пекін і зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном.
Нагадаємо, Ісламабад хотів домовитися про імпорт дешевої російської нафти. Однак це бажання виявилося нездійсненним через вотум недовіри уряду Хана у квітні. Лише навесні 2023-го державний міністр нафти Пакистану Мусадік Малік заявив, що у травні країна отримає першу в історії партію нафти з Росії. Ця угода готувалася протягом кількох місяців. Ісламабад намагався домогтися знижки подібно до Індії. Проте спроби знизити ціну до $50 за барель (на $10 за барель нижче встановленої країнами Заходу стелі цін) не зазнали успіху.
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