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Китай поглибить і розширить військові зв'язки ще з однією країною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай поглибить і розширить військові зв'язки ще з однією країною
Командувач армії Пакистану генерал Сайєд Асім Мунір (праворуч) приймає почесну варту під час цього чотириденного візиту до Китаю
ISPR

Міністерство оборони Китаю зробило заяву під час першого візиту командувача армією Пакистану генерала Саєда Асіма Муніра до Пекіна

Китай заявляє, що співпрацюватиме з пакистанськими військовими для «подальшого поглиблення та розширення» взаємних інтересів двох націй і спільного захисту регіонального миру та стабільності. Про це пише видання Al Jazeera.

У заяві міністерства оборони Китаю в середу йдеться, що Чжан Юся, віце-голова Центральної військової комісії Китаю, зробив ці коментарі під час зустрічі з головнокомандувачем армії Пакистану генералом Сайедом Асімом Муніром, який перебуває з першим візитом у Пекіні.

«Відзначаючи, що Китай і Пакистан є стратегічними партнерами та близькими друзями в будь-яку погоду, Чжан сказав, що незалежно від того, як змінюється міжнародна ситуація, Китай завжди надає Пакистану пріоритет у своїй сусідській дипломатії»,  –  йдеться в заяві.

У іншій заяві, опублікованій міжвідомчим відділом зв’язків із громадськістю пакистанської армії (ISPR), говориться, що Муніра тепло зустріли та представили в почесну варту після його прибуття до штабу Народно-визвольної армії в Пекіні в середу.

«Були обговорені питання взаємних інтересів безпеки та військового співробітництва. Обидва військові командири підтвердили необхідність підтримки миру та стабільності в регіоні та посилення міжвійськового співробітництва»,  –  зазначено в заяві Пакистану. ISPR повідомила, що Мунір проведе подальші зустрічі з військовими в Китаї, щоб зміцнити «давні відносини між двома військовими» під час свого чотириденного візиту.

Мухаммад Фейсал, зовнішньополітичний аналітик із Ісламабаду та уважний спостерігач за пакистансько-китайськими зв’язками, сказав Al Jazeera візит Муніра є вирішальним, оскільки відбувається на тлі політичної, економічної та безпекової кризи в Пакистані.

«Останнім часом залежність Пакистану від Китаю щодо економічної стабільності та координації регіональної безпеки зросла перед лицем фінансових проблем, нової загрози тероризму та викликів, зосереджених на Індії»,  –  сказав він.

Пакистан і Китай мають постійні прикордонні суперечки з Індією, що часто загрожує регіональній безпеці. Попередник Муніра, генерал Камар Джавед Баджва відвідав Китай за два місяці до своєї відставки в листопаді минулого року. Того місяця прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф також відвідав Пекін і зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, Ісламабад хотів домовитися про імпорт дешевої російської нафти. Однак це бажання виявилося нездійсненним через вотум недовіри уряду Хана у квітні. Лише навесні 2023-го державний міністр нафти Пакистану Мусадік Малік заявив, що у травні країна отримає першу в історії партію нафти з Росії. Ця угода готувалася протягом кількох місяців. Ісламабад намагався домогтися знижки подібно до Індії. Проте спроби знизити ціну до $50  за барель (на $10 за барель нижче встановленої країнами Заходу стелі цін) не зазнали успіху.

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Теги: Сі Цзіньпін Пакистан військові імпорт Китай міністр

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