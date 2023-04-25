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Хвилина мовчання: згадаймо радіоведучого Дмитра Сірика

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо радіоведучого Дмитра Сірика
Чоловік був стрільцем-снайпером механізованого батальйону
колаж: Суспільне Донбас

Військовий боронив Україну понад рік і постійно перебував у гарячих точках фронту, зокрема, на Донецькому напрямку

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Сірика.

20 квітня на Донеччині загинув 36-річний ведучий програм філії «Суспільне Донбас», військовослужбовець Дмитро Сірик. На каналі він вів авторську програму «Перемотка» – про музичні новини та хіти. У радіоефірі слухачі знали Дмитра під псевдонімом Іван Лопата.

Після повномасштабного вторгнення чоловін вивіз до безпечного регіону України родину – свого сина, батьків та дівчину. Через декілька тижнів, у березні 2022 року, Дмитра Сірика мобілізували. Він був стрільцем-снайпером механізованого батальйону.

Дмитро родом із Сєвєродонецька Луганської області. З 2009 року і до 2014-го працював на обласному радіо «Пульс» Луганської обласної державної телерадіокомпанії (ЛОДТРК): спочатку діджеєм, згодом став музичним редактором.

Перед початком російсько-української війни у 2014 році він звільнився й переїхав до Києва. Потім повернувся до Сєвєродонецька. І, коли вже ЛОДТРК та «Пульс» почали відновлювати мовлення у 2015 році в Сєвєродонецьку, долучився до колективу.

Дмитро часто жартував, розповідав смішні історії, любив кіно і радив до перегляду багато різних фільмів.

«На Дмитра завжди можна було покластися. Знаєте, є такі люди, коли довіряєш як собі? У професійному плані це дуже круто. Коли людина тебе розуміє з півслова. Міг прийти на роботу навіть у свій вихідний, якщо цього потребував ефір. Бувало таке, що і пізно ввечері зривався та йшов на роботу, бо студія – це ж серце радіоефіру, а Дмитро завжди уважно стежив за ефіром. І йому було не байдуже, яка якість звуку, якість тексту», – пригадала його колега Вікторія Марченко.

Вона розповіла, що багатьом речам у професії радіоведучої вона завдячує і Дмитру: він учив працювати з мікрофоном, зі звуками, розповідав, як володіти інтонацією.

«Він боронив нашу країну понад рік. Постійно перебував у гарячих точках на Донеччині. Ми всі так мріяли, що після перемоги ми повернемось і в студію в Луганську, звідки ми всі починали наш творчий шлях, і в нашу студію в Сєвєродонецьку і будемо знову разом відновлювати українське мовлення. Але клята Росія забрала життя героя. Ми повинні зробити все від нас можливе, щоб пам'ять про нашого друга, колегу, героя жила вічно!» – наголосила жінка.

За даними ІМІ, Дмитро Сірик став 53-м медійником, який загинув в Україні внаслідок російської збройної агресії. З них вісім – під час виконання журналістської діяльності, 45 загинули як учасники бойових дій або стали жертвами російських обстрілів не під час виконання журналістських обов'язків.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: військові пам'ять

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