Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC

Українські бійці проходять комплексну програму навчання та опановують легкі французькі танки AMX-10 RC.

Військові проводять випробування гідравлічних можливостей бронемашини, швидкість і прохідність руху техніки в різних місцевостях.

The first shots of the AMX-10RC wheeled tanks transferred by France directly in Ukraine pic.twitter.com/9AgM76U3Aw