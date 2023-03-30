Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Також ці бронемашини називають колісними винищувачеми танків або ж навіть легкими танками
Українські бійці проходять комплексну програму навчання та опановують легкі французькі танки AMX-10 RC.
Військові проводять випробування гідравлічних можливостей бронемашини, швидкість і прохідність руху техніки в різних місцевостях.
The first shots of the AMX-10RC wheeled tanks transferred by France directly in Ukraine pic.twitter.com/9AgM76U3Aw— Spriter (@Spriter99880) March 29, 2023
Надійністю і перевагою AMX-10 RC є колісна формула 6×6, що дозволяє мобільно пересуватися різними ділянками маршруту. Окрім цього, танк оснащено системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Це дозволяє бронемашині ефективно маскуватися у складній місцевості.
До слова, напередодні, зазначалося, що перші танки Leopard 2 від Іспанії вже скоро прибудуть в Україну: названа дата
Ще раніше, повідомлялося, що німецькі танки Leopard 2 прибули в Україну
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