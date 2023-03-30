Головна Новини
search button user button menu button

Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
французький легкий танк AMX-10RC
фото з вільних джерел

Також ці бронемашини називають колісними винищувачеми танків або ж навіть легкими танками

Українські бійці проходять комплексну програму навчання та опановують легкі французькі танки AMX-10 RC.

«AMX-10 RC»це французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком. Натомість Договір про звичайні збройні сили в Європі визначає AMX-10RC як «бойову машину з важким озброєнням».

Військові проводять випробування гідравлічних можливостей бронемашини, швидкість і прохідність руху техніки в різних місцевостях.

Надійністю і перевагою AMX-10 RC є колісна формула 6×6, що дозволяє мобільно пересуватися різними ділянками маршруту. Окрім цього, танк оснащено системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Це дозволяє бронемашині ефективно маскуватися у складній місцевості.

До слова, напередодні, зазначалося, що перші танки Leopard 2 від Іспанії вже скоро прибудуть в Україну: названа дата

Ще раніше, повідомлялося, що німецькі танки Leopard 2 прибули в Україну

Теги: війна військові танки відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загарбники втрачають БПЛА
Окупанти збивають власні безпілотники: перехоплення розвідки (аудіо)
1 березня, 06:57
Нед Прайс, речник Державного департаменту США
Держдеп США дав оцінку боям на сході та півдні України
7 березня, 01:36
Після того, як суди позбавили міського голову Владислава Атрошенка можливості управляти Черніговом, його функції виконує секретар ради Олександр Ломако
Влада на двох. Виконувач обов'язків мера Чернігова описав співпрацю з представником Зеленського
7 березня, 11:06
Військкомати Донецька шукають офіцерів серед пенсіонерів – Генштаб
Військкомати Донецька шукають офіцерів серед пенсіонерів – Генштаб
6 березня, 21:04
Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року
CБУ остаточно підтвердила особу героя, розстріляного після слів «Слава Україні!»
12 березня, 19:48
Уночі окупанти влаштували масовану атаку дронами на Україну
Нічна атака на Київ: у небі були знищені дрони Shahed
22 березня, 06:48
У ніч на 24 березня окупанти атакували Україну дронами
Нічна атака на Кривий Ріг: влада повідомила деталі
24 березня, 07:48
Остін прогнозує активізацію бойових дій навесні
Глава Пентагону повідомив, коли сприятливий час для контрнаступу ЗСУ
28 березня, 21:50
День, що ввійде в історію. Московська церква покинула Лавру (фото, відео)
День, що ввійде в історію. Московська церква покинула Лавру (фото, відео)
Вчора, 13:48

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
108K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
58K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
41K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
37K
Чому росіяни без бою здали Лавру?
29K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври

Новини

Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Сьогодні, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Сьогодні, 06:34
Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Сьогодні, 05:45
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
Сьогодні, 05:30
ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі
Сьогодні, 04:31
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
Сьогодні, 04:20

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту