Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC

Також ці бронемашини називають колісними винищувачеми танків або ж навіть легкими танками

Українські бійці проходять комплексну програму навчання та опановують легкі французькі танки AMX-10 RC.

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«AMX-10 RC» – це французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком. Натомість Договір про звичайні збройні сили в Європі визначає AMX-10RC як «бойову машину з важким озброєнням».

Військові проводять випробування гідравлічних можливостей бронемашини, швидкість і прохідність руху техніки в різних місцевостях.

The first shots of the AMX-10RC wheeled tanks transferred by France directly in Ukraine pic.twitter.com/9AgM76U3Aw Будь ласка, читайте текст після реклами March 29, 2023

Надійністю і перевагою AMX-10 RC є колісна формула 6×6, що дозволяє мобільно пересуватися різними ділянками маршруту. Окрім цього, танк оснащено системою гідропневматичної підвіски зі змінним дорожнім просвітом і нахилом. Це дозволяє бронемашині ефективно маскуватися у складній місцевості.

До слова, напередодні, зазначалося, що перші танки Leopard 2 від Іспанії вже скоро прибудуть в Україну: названа дата

Ще раніше, повідомлялося, що німецькі танки Leopard 2 прибули в Україну